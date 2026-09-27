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東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

記者范航瑜馬璿╱紐約報導
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東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後...
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

強勁東北風暴26日挾暴雨與強風襲擊紐約都會區。州長霍楚(Kathy Hochul)警告風暴遠未結束，滿月更是可能將進一步推高海潮。紐約市未來數日累計雨量可達三至六吋，長島則料有四至六吋。市長曼達尼(Zohran Mamdani)發布的旅遊警示將持續至27日(周日)上午。

據市警總局消息，這次風暴已確定有市民，因樹木斷折被砸而死亡的不幸意外。

氣象局氣象學家古德曼(Bill Goodman)表示，各地陣風在26日當天多達每小時45至55哩，共和機場(Republic Airport)一度錄得61哩，惡劣天氣可能延續至28日(周一)。

市府監測顯示，皇后區霍華德海灘(Howard Beach)、遠洛克威(Far Rockaway)及玫瑰谷(Rosedale)出現嚴重水浸，布碌崙紅鉤區(Red Hook)及皇后區寬水道等地也有中度水浸。長島南岸(South Shore)至河頭鎮(Riverhead)一帶，以及皇后區洛克威(Rockaways)和布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)亦均面臨風險。霍楚呼籲民眾遠離海灘。官員促請低窪沿岸居民把車停到高處，地下室住戶若遇水浸，應準備撤往高地。

電力方面，長島電力公司26日通報逾1萬7800戶停電；新澤西兩家電力公司合計約2萬3000戶受影響。霍楚說，全州約2萬2000戶停電，聯合愛迪生公司另報約1300戶受影響。

強勁東北風暴26日挾暴雨與強風襲擊紐約都會區，國家氣象局表示，沿岸洪水可能比原先...
強勁東北風暴26日挾暴雨與強風襲擊紐約都會區，國家氣象局表示，沿岸洪水可能比原先預期嚴重，州長霍楚(Kathy Hochul)亦警告風暴遠未結束。(記者范航瑜╱攝影)

交通方面，甘迺迪國際機場離境航班平均延誤約15分鐘且有惡化趨勢。大都會運輸署(MTA)已關閉布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)與皇后區霍華德海灘(Howard Beach)列車車廠的防洪門，並備妥清障列車、密切監控低窪及沿岸路線。MTA主席兼執行長利伯(Janno Lieber)表示，強風吹倒沿線樹木是目前最大隱憂。

不少活動也因風暴遭取消，包括中央公園(Central Park)「全球公民音樂節」(Global Citizen Festival)及森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)音樂節。全球公民音樂節主辦方表示，考量數萬名觀眾、表演者及工作人員安全，最終決定停辦，這也是活動舉辦14年來首次因天候取消。原定26日在曼哈頓華埠勿街舉行的中秋社區同樂日「千里同席‧月聚華埠」亦延期至下周。

精華 FAQ

  • 風暴帶來暴雨與強風，已造成至少1人因樹木斷折遭砸死亡，並引發多區水浸、數萬戶停電，以及機場和鐵路等交通系統延誤受阻。

  • 皇后區霍華德海灘、遠洛克威、玫瑰谷，以及布碌崙紅鉤等地受影響較大。官員要求沿岸低窪住戶把車停高處，地下室居民若進水應準備撤往高地。

  • 長島、紐約州及新澤西合計有數萬戶停電，甘迺迪機場航班延誤惡化，MTA加強防洪與清障。全球公民音樂節、森林小丘音樂節及華埠中秋活動也遭取消或延期。

霍楚 曼達尼 紐約市

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