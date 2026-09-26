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「公共負擔」新政 紐約福利自動登記案縮水

記者范航瑜／紐約報導
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市議長梅寧(Julie Menin)表示，修改是為確保個人資料受到保障，聯邦「公...
市議長梅寧(Julie Menin)表示，修改是為確保個人資料受到保障，聯邦「公共負擔」政策的變化亦是重要考量。(取自市議會Flickr)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：市議會修訂第248號提案，先研究自動登記福利的可行性。
  • 重點二：議員憂整合報稅與社福資料，恐侵犯移民隱私並外洩。
  • 重點三：方案仍保留簡化申請與通知機制，優先推動公平票價登記。

市議會近日一致通過了大幅修改的第248號提案，放棄讓合資格市民自動加入所有市府福利計畫，改令市社會服務局(DSS)研究方案是否可行。多名議員擔心，聯邦「公共負擔」新政施行後，大量整合政府資料恐侵犯移民隱私，甚至被聯邦政府取用，從而影響綠卡申請。

原提案擬讓市府利用報稅紀錄、社福名冊及其他資料，辨識合資格居民並直接登記，毋須自行申請，預計可能增加數十億元成本，無證移民也可能納入。市議長梅寧(Julie Menin)表示，修改是為確保個人資料受到保障，聯邦「公共負擔」政策的變化，亦是重要考量。

「公共負擔」新規並不意味申請人一旦領取福利便會自動被拒，但移民權益團體及地方政府擔心，規則標準較模糊，可能令移民家庭因憂慮影響身分、放棄本來合資格的醫療及食物援助。目前，市長曼達尼(Zohran Mamdani)與州檢察長詹樂霞(Letitia James)已起訴聯邦法院，指新規給予移民官過大裁量，並可能造成「寒蟬效應」。

對市議會而言，這亦令整合報稅、收入及福利紀錄的自動登記制度更具爭議，議員尤其擔心大量敏感資料集中後，日後可能遭聯邦政府透過法律程序索取。

因此，修訂案要求社會服務局研究全面自動登記涉及的成本、資料取得及隱私障礙，並在法案生效後18個月內公布結果；但並未完全放棄利用政府現有資料簡化福利申請。

正在續辦糧食券或現金援助的居民，可直接勾選同意加入「公平票價」，毋須重新提交資料。社會服務局亦須盡力與州臨時及殘障援助辦公室等機構建立資料共享協議，辨識其他可能符合資格者，並每年向市議會報告計畫登記情況。尚未加入的合資格者，每六個月將獲通知一次。

提案發起人、市議員哈德森(Crystal Hudson)原希望提高「公平票價」參與率。目前數據顯示，該項目約96萬名合資格者中僅四成已登記。市議會另在2027財年預算中，將收入上限由聯邦貧困線150%提高至200%，估計新增34萬名合資格者。修訂案將送交曼達尼簽署；他競選時提出免費公車計畫，但大都會運輸署(MTA)以成本逾10億元為由反對。

精華 FAQ

  • 主因是議員擔心整合報稅、收入與社福資料後，會增加移民隱私外洩風險，且在聯邦「公共負擔」新規下，相關資料可能被用於移民審查。

  • 新版本不再直接推動全面自動登記，而是要求社會服務局研究成本、資料取得與隱私障礙，並在法案生效後18個月內公布結果。

  • 仍在領取糧食券或現金援助者可勾選加入公平票價，未登記者每6個月會收到通知；市府也要設法與州機構共享資料，提高合資格者參與率。

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