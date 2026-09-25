華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

雖然面臨打擊，但針對美國華人的電訊詐騙 依舊多發，且騙術不斷升級，即使有防範意識的民眾，亦難免百密一疏。華裔民眾梁女士近期便遭遇一起連環騙局，在她成功識破第一重「誘餌局」後，仍險些落入騙徒精心編織的羅網。

家住伊州 的梁女士9月22日接到一通自稱來自「聯合健保」專員的電話，對方用中文告知梁女士投保的「國際旅行醫療保險 」一個月前在中國杭州的一間醫院有過理賠紀錄，並詳細提供了她的「保單號碼」和理賠金額。

梁女士當即識破，並明確告知對方：「我從未買過國際旅行保險，且整個8月都在美國境內，從未去過杭州」。對方聽罷，以略帶關切的語氣表示，梁女士可能遭到了詐騙，同時又語氣安慰道，稱現在補救還算及時，但如果不做下一步，未來或將影響她的信用紀錄或財產安全。

隨後通過兩次轉接，梁女士被告知聯邦對於詐騙受害者簽有保護令，她的財產應該無礙，但需要保留一份報案紀錄。梁女士表示，她聽到此處時，陣腳已亂，逐漸開始被對方牽著走。

對方表示，由於「出險紀錄」發生在中國杭州，因此在美國報案無用，必須向中國警方報告。隨後，對方發給梁女士一個Zoom線上會議鏈接，接通後，與她對話的是一個未開啟視訊、僅用一個頭像示人的帳戶，該用戶的頭像是一張寫有「杭州公安」字樣的圖片。

正當梁女士剛剛接入會議，準備開始「取證程序」時，她的丈夫回到家。在了解情況後，丈夫要求她暫緩會議，並迅速使用ChatGPT詢問，答案顯示對方的操作方式「非常可疑」；而在回撥先前通話者留下的聯繫電話後，也並未接通至「聯合健保」的官方主機，基於上述判斷，梁女士迅速中斷了視訊會議。

梁女士第二天前往警局報案時得知，當地警方近期已接到大量此類案件，主要針對華人和印度裔，其中七成報案者都遭受了經濟損失，表明詐騙者的成功率頗高。而她在詢問身邊朋友後才發現，身在美國各地的幾乎所有人都有過這種經歷，其中一名朋友擁有博士學位的女兒不幸中招，自己的身分被人用來盜開了信用卡。她復盤時發現，一旦丈夫稍晚回家，她在「取證」過程中，關鍵身分信息將難免洩露。

她表示，騙子深諳心理學，故意在最初給她放出一個低級騙術作為誘餌，待她識破後，心態難免有所波動。梁女士表示，希望分享自己險些上當的經歷，幫助更多華人避免重蹈覆轍。