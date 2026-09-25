抗議內唐亞胡演說 親巴示威者堵路被捕

以色列總理內唐亞胡24日在聯合國大會演說前，約400名親巴勒斯坦示威者堵塞曼哈頓第一大道，數十人被捕，包括多名市長曼達尼(Zohran Mamdani)的進步派盟友以及多位好萊塢演員。(截自Jewish Voice for Peace視頻直播)

以色列總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)24日在聯合國大會演說前，約400名親巴勒斯坦示威者堵塞曼哈頓第一大道，造成數十人被捕，包括多名市長曼達尼 (Zohran Mamdani)的進步派盟友以及蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)等多位好萊塢 演員。

支持巴勒斯坦的「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)，當日組織的示威在聯合國總部以南舉行，眾人手持「結束種族滅絕」橫幅，封鎖北向車道。警員下令清場後，把戴上手銬的示威者押上警車。

被捕者包括今年民主黨國會初選勝出的雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)、市議員奧賽(Chi Ossé)、州眾議員葛拉格(Emily Gallagher)，以及紐約市民主社會主義黨共同主席戈迪洛(Gustavo Gordillo)。雪佛利爾在被捕前表示，「不能實施種族滅絕後，仍在紐約街頭自由行走」，曼達尼曾在民主黨國會初選中為雪佛利爾背書。

市主計長蘭德(Brad Lander)也到場，但警方要求民眾離開車道時退到一旁。曼達尼此前稱不會上街抗議內唐亞胡，當日則與荷蘭首相會面。演員蘇珊莎蘭登和漢娜愛因賓德(Hannah Einbinder)亦遭拘捕、演員艾略特佩吉(Elliot Page)也被拍到堵路抗議。

內唐亞胡訪紐約前曾發布影片，指控曼達尼支持2023年10月7日襲擊以色列的哈瑪斯，並煽動針對猶太市民的「暴亂」，還揚言在演說中點名他。曼達尼對此回應，這些說法並不屬實，並再次提及國際刑事法院2024年向內唐亞胡發出的逮捕令，該令指控他在加薩涉嫌戰爭罪與危害人類罪，以色列否認指控。

霍楚接受WNYC訪問時表示，曼達尼從未支持哈瑪斯，反而明確稱其為恐怖組織，「這與內唐亞胡的說法完全相反，他損害了自己的可信度」。霍楚說，她理解以色列經歷襲擊後的痛苦，但內唐亞胡到訪紐約之際升高衝突並散布失實言論，必須受到指正。

以色列總理內唐亞胡24日在聯合國大會發表演說。（歐新社）