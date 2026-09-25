抗議內唐亞胡演說 親巴示威者堵路被捕
以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)24日在聯合國大會演說前，約400名親巴勒斯坦示威者堵塞曼哈頓第一大道，造成數十人被捕，包括多名市長曼達尼(Zohran Mamdani)的進步派盟友以及蘇珊莎蘭登(Susan Sarandon)等多位好萊塢演員。
支持巴勒斯坦的「猶太和平之聲」(Jewish Voice for Peace)，當日組織的示威在聯合國總部以南舉行，眾人手持「結束種族滅絕」橫幅，封鎖北向車道。警員下令清場後，把戴上手銬的示威者押上警車。
被捕者包括今年民主黨國會初選勝出的雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)、市議員奧賽(Chi Ossé)、州眾議員葛拉格(Emily Gallagher)，以及紐約市民主社會主義黨共同主席戈迪洛(Gustavo Gordillo)。雪佛利爾在被捕前表示，「不能實施種族滅絕後，仍在紐約街頭自由行走」，曼達尼曾在民主黨國會初選中為雪佛利爾背書。
市主計長蘭德(Brad Lander)也到場，但警方要求民眾離開車道時退到一旁。曼達尼此前稱不會上街抗議內唐亞胡，當日則與荷蘭首相會面。演員蘇珊莎蘭登和漢娜愛因賓德(Hannah Einbinder)亦遭拘捕、演員艾略特佩吉(Elliot Page)也被拍到堵路抗議。
內唐亞胡訪紐約前曾發布影片，指控曼達尼支持2023年10月7日襲擊以色列的哈瑪斯，並煽動針對猶太市民的「暴亂」，還揚言在演說中點名他。曼達尼對此回應，這些說法並不屬實，並再次提及國際刑事法院2024年向內唐亞胡發出的逮捕令，該令指控他在加薩涉嫌戰爭罪與危害人類罪，以色列否認指控。
霍楚接受WNYC訪問時表示，曼達尼從未支持哈瑪斯，反而明確稱其為恐怖組織，「這與內唐亞胡的說法完全相反，他損害了自己的可信度」。霍楚說，她理解以色列經歷襲擊後的痛苦，但內唐亞胡到訪紐約之際升高衝突並散布失實言論，必須受到指正。
示威由「猶太和平之聲」組織，地點在聯合國總部以南的曼哈頓第一大道，示威者以堵塞北向車道方式抗議內唐亞胡即將發表的聯合國大會演說。 被捕者包括民主黨國會初選勝出的雪佛利爾、市議員奧賽、州眾議員葛拉格與紐約市民主社會主義黨共同主席戈迪洛，另外蘇珊莎蘭登等好萊塢演員也遭上銬。 內唐亞胡指控曼達尼支持哈瑪斯並煽動反猶暴亂，曼達尼與霍楚則否認這些說法，並提到國際刑事法院對內唐亞胡發出的逮捕令及其在加薩的戰爭罪指控。
精華 FAQ
示威由「猶太和平之聲」組織，地點在聯合國總部以南的曼哈頓第一大道，示威者以堵塞北向車道方式抗議內唐亞胡即將發表的聯合國大會演說。
被捕者包括民主黨國會初選勝出的雪佛利爾、市議員奧賽、州眾議員葛拉格與紐約市民主社會主義黨共同主席戈迪洛，另外蘇珊莎蘭登等好萊塢演員也遭上銬。
內唐亞胡指控曼達尼支持哈瑪斯並煽動反猶暴亂，曼達尼與霍楚則否認這些說法，並提到國際刑事法院對內唐亞胡發出的逮捕令及其在加薩的戰爭罪指控。
上一則
防洪申報疑違規 班森賀遊民所再卡關
下一則