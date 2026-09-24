紐約取消高中畢業會考 新制標準未明 家長、學生都困惑

紐約州高中畢業條件的替代標準仍模糊不清，市議員敦促市府落實細節。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 紐約州擬取消高中州會考作為畢業門檻。

紐約州擬取消高中州會考作為畢業門檻。 重點二： 新畢業標準概念已出爐，但細則仍未明確。

新畢業標準概念已出爐，但細則仍未明確。 重點三：家長與議員憂心標準鬆動，市府將加強溝通。

儘管紐約州 即將取消州會考 作為高中畢業條件，替代標準卻仍模糊不清。市議員近日在公聽會上要求曼達尼 (Zohran Mamdani)市府說明，將如何落實這項數十年來最重大的高中畢業制度改革，並確保學業標準不會因此降低。

州教育評議委員會(Board of Regents)上周投票授權州教育廳推進改革，使本學年高中應屆畢業生成為最後一批必須通過州會考(Regents Exams)才能畢業的學生，最終法規修正案預計明年2月審議。

新制度以「畢業生素養藍圖」(Portrait of a Graduate)為基礎，要求學生具備學術能力、創新能力、批判思維、溝通技巧、全球視野，以及反思能力與前瞻性思考等六項能力；但目前新制度僅有概念，尚無具體實操細則。

市議會教育委員會主席迪諾維茲(Eric Dinowitz)擔心，新制度可能淪為形式上的「核對清單」，市教育局也可能為提高畢業率而犧牲教育品質，「我們的學校體系可能會失去所有嚴謹的學術標準」。他強調，市府應制定統一的評分準則，為校長及教師提供明確指引。

部分市議員警告，若缺乏更清楚的指引，學校可能陷入教育制度的「懸空期」。市議員納西斯(Mercedes Narcisse)表示，其辦公室已陸續接到家長及學生反映，不清楚未來取得文憑須滿足哪些要求，「他們聽起來十分困惑」。

市教育局表示，學生未來可透過口頭答辯、專題研究、論文及科學實驗等方式展示能力。同時，雖然州會考不再用於判定學生能否畢業，考試仍可能成為學生取得雙語能力等文憑認證的依據。

紐約家長群創始人趙愷文認為，取消州會考是「政客騙取100%畢業率」的手段。他表示，從呼籲取消特殊高中入學考試(SHSAT)到取消州會考，紐約教育系統正不斷削弱教學的嚴謹性，「讓孩子成為犧牲品」。

市教育局承認，目前仍在等待州府提供資源及指引，但已與各學區學監及校長討論改革；當局另已成立20人的指導委員會，與州府共同設計全市教師培訓，並將於今年秋季向家長展開宣傳及說明。