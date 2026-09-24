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MTA將加強OMNY宣導：開設帳戶、解鎖每周32元消費上限

記者胡聲橋／紐約報導
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MTA即將推出教育宣導活動，指導乘客如何更好地使用OMNY卡。(路透)
MTA即將推出教育宣導活動，指導乘客如何更好地使用OMNY卡。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：MTA將加強宣導OMNY正確用法，提醒乘客須用同一支付方式刷卡。
  • 重點二：只有持續使用同一張卡或裝置，才能解鎖每周32元的票價上限。
  • 重點三：乘客可註冊OMNY帳戶追蹤消費進度，但閘機仍無法即時顯示。

基於部分乘客對OMNY非接觸式支付系統票價上限功能有抱怨，大都會運輸署(MTA)宣布即將發起一項公眾教育宣傳活動，指導乘客如何更好地使用，比如強調一定要使用同一張卡持續付費才能解鎖每周32元的消費上限優惠。

MTA主席兼執行長利伯(Janno Lieber)近日在曼哈頓舉行的市民預算委員會早餐會上表示，MTA正在積極籌備，向乘客介紹OMNY的最佳使用方法。相關資訊將透過MTA的數位顯示器以及地鐵和公車系統中的其他媒體進行傳播。

這項宣傳活動將著重介紹乘客必須使用相同的支付方式，比如同一張OMNY卡、信用卡、銀行卡或其他智慧型裝置，才能解鎖每周32元的消費上限。

儘管OMNY系統已在紐約市公共交通系統中投入使用多年，但部分乘客在使用過程中仍遇到一些問題。直到去年年底，MTA停止銷售傳統地鐵卡(MetroCard)後，非接觸式支付模式才成為該系統的主要支付方式。

此外，這項宣傳活動還將強調乘客可以通過在OMNY.info網站上註冊帳戶來追蹤自己的消費進度，並查看餘額。目前，乘客使用OMNY讀卡機刷卡後，無法查看自己的票價上限進度或餘額。

「我們還會努力確保每個人都知道可以註冊OMNY帳戶並追蹤自己的消費進度」，利伯說，「我們需要加強宣傳力度」。

今年夏天早些時候，利伯表示，MTA正與OMNY的開發商Cubic Transportation合作，使軟件能即時顯示乘客的票價上限進度和餘額。他最近則表示，MTA與Cubic在確保閘機上顯示相關資訊方面遇到了一些困難，工作仍在進行中。

精華 FAQ

  • 因為部分乘客對OMNY的票價上限功能抱怨不少，常不清楚如何正確累積消費。MTA因此決定加強教育，讓乘客更容易理解使用方式。

  • 必須持續使用同一種支付方式，例如同一張OMNY卡、信用卡、銀行卡或智慧型裝置刷卡，系統才會把消費累計到每周32元上限。

  • 乘客可到OMNY.info註冊帳戶，查看自己的消費進度與餘額；但目前在刷卡後，讀卡機和閘機仍無法即時顯示票價上限進度。

MTA 曼哈頓 地鐵

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