氣候周勞工座談 蘇維思籲正視職場熱傷害

紐約市主管經濟正義副市長蘇維思表示，今夏酷熱對戶外、倉庫及廚房勞工並非只是不便，已經造成可能致命的職業危害。(本報檔案照)

紐約市 主管經濟正義副市長蘇維思(Julie Su)23日在氣候周勞工座談會表示，今夏酷熱對戶外、倉庫及廚房勞工並非只是不便，而是已經造成「可能致命的職業危害」。工會要求雇主在下一波熱浪 前增設飲水、休息及降溫措施，但在缺乏統一強制標準下，不同工作場所目前的防護程度仍有很大落差。

蘇維思說，高溫造成的紐約死亡人數超過颶風 、龍捲風及水災合計，未採取基本防護可能致人死亡。她曾任聯邦勞工部代理部長，指出紐約市目前無法自行為私人企業建立全面的強制職業安全標準；市府可先為市府員工訂立規範，並向私人企業提出明確指引，促使更多雇主主動遵循。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)6月簽署行政命令，規定市府機構制定室內外勞工預防熱病指引及多語教材；戶外工作指引應儘速發布，室內指引須在明年3月1日前提出。這項命令並要求各機構為市府員工及承包商制定防熱計畫，研究高溫與工傷賠償申請的關係。

代表學校餐廳員工的地方工會372執行副會長尼斯比特(Donald Nesbit)說，學校廚房高溫有時如同折磨，供餐人員不能因受不了熱便離開崗位。亞馬遜倉庫勞工亦在座談會上反映，部分場所冷氣故障，送貨員配送後常得重新坐回曝曬後滾燙的駕駛座。

多名與會者提出以多種語言訓練勞工防熱、為室內場所改善通風及冷氣、為戶外人員設置現場降溫站，並在極端高溫時發放危險津貼；另籲雇主協助處理工作期間發生的熱病，並推動將相關疾病更明確認定為工傷。

不過，從其他地區已實施的制度來看，工會提出的措施難度不一。供應飲水、提供遮蔭或冷卻休息區、培訓員工辨識中暑，以及允許身體不適的員工暫停工作，所需技術門檻相對較低；要求大型倉庫、老舊廚房或整批配送車輛加裝冷氣，則涉及較高設備與能源成本。

加州2024年起實施室內工作場所高溫規定，多數場所溫度達華氏82度後，雇主便須提供飲水、休息區及防熱訓練，但聯邦OSHA自2024年提出全國高溫工作標準後，至今仍未完成最終規則；紐約州議會亦有提案擬為室內外工作場所制定高溫標準，目前仍停留在委員會階段，勞工目前可向市消費者和勞工保護局及市人權委員會反映問題。