我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克盛讚上海超級工廠 大力推薦中國遊

麻州促銷冷門比目魚 掀餐桌新風潮

「東北風暴」逼近 紐約周末恐迎強風、暴雨

記者顏潔恩／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「東北風暴」可能將在本周末襲擊紐約市，帶來暴雨和強風。圖為紐約過去遭遇暴雨天氣。...
「東北風暴」可能將在本周末襲擊紐約市，帶來暴雨和強風。圖為紐約過去遭遇暴雨天氣。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：東北風暴將自22日起影響美東16州，紐約周末最需警惕。
  • 重點二：紐約與長島恐遭暴雨、強陣風、沿海洪水及離岸流威脅。
  • 重點三：風暴路徑仍有變數，外海或近岸都可能加劇沿海災情。

美東地區接獲天氣警告，強大「東北風暴」(nor’easter)自22日起將逐步影響美國東部16州，預計持續至本周末；這個今年首場潛在的大型東北風暴也正在向紐約地區逼近中，可能帶來暴雨、沿海洪水、致命離岸流(rip currents)及破壞性陣風，紐約市民應提高警惕。

對紐約市和長島居民而言，這場風暴真正需要關注的時間將落在本周後半段至周末期間；氣象預報顯示，低氣壓系統將沿著東海岸逐漸發展，並在周六、周日向北移動、接近三州地區時快速增強；紐約市22日至24日(周四)預計以有風天氣為主，最高氣溫維持在華氏60多度(約攝氏18至19度)，到了25日(周五)，風雨及沿海地區的影響可能逐漸加劇。

目前最大的變數，是風暴最終會沿著哪一條路徑北上，目前預測低氣壓中心可能更靠近海岸，若風暴進一步向新澤西州和長島方向偏移，紐約市可能受到較強影響，包括暴雨、每小時約50哩的強陣風，以及較嚴重的風暴潮。

另一套GFS模式則預測風暴中心將維持在較遠的外海，如果這一路徑成真，紐約市可能主要處於風暴外圍，僅會出現間歇性降雨及大風；不過，即使風暴中心沒有直接靠近紐約，長島及皇后區沿海地區仍可能面臨顯著風險。

預報顯示，持續的強浪加上較高的天文潮位，可能造成嚴重海灘及沙丘侵蝕，並增加沿海地區結構性淹水的可能性；外海浪高預計可能達到15至18呎，沿海洪水風險也可能從本周中開始逐步升高，並在周末達到更高程度。

對長島和皇后區沿岸居民來說，除強風和降雨，也需要留意海浪及離岸流風險；即使紐約市並未處在風暴中心，但持續數日的強浪與高水位仍可能對沿海社區造成影響。

目前風暴路徑仍存在諸多變化空間，居民應持續留意最新天氣預報，尤其是居住在長島、皇后區及其他沿海低窪地區的民眾，提前做好防風、防洪及周末出行安排。

精華 FAQ

  • 紐約市與長島真正需要關注的時間落在本周後半段到周末，25日後風雨與沿海影響可能加劇，周六、周日風暴接近三州地區時最需警惕。

  • 可能出現暴雨、每小時約50哩的強陣風、沿海洪水、較嚴重風暴潮，以及致命離岸流；外海浪高也可能達15至18呎，增加海灘與沙丘侵蝕。

  • 若風暴靠近新澤西與長島，紐約市受影響會更強，若中心維持在外海，市區多為間歇降雨與大風，但長島和皇后區沿岸仍有明顯風險。

長島 紐約市

上一則

大都會博物館唐氏新館動工 2030開放 重新打造5層館翼

下一則

紐約州21名醫護 涉疫苗紀錄造假被列黑名單 禁為兒童接種
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

罕見東北風暴將陸續侵襲16州 直到周末

罕見東北風暴將陸續侵襲16州 直到周末
氣溫偏高雨多雪少 紐約今年或迎「暖冬」

氣溫偏高雨多雪少 紐約今年或迎「暖冬」
因應強大聖嬰現象 加州進入緊急狀態

因應強大聖嬰現象 加州進入緊急狀態
南加濕熱高溫 洛杉磯市9日體感恐達116℉

南加濕熱高溫 洛杉磯市9日體感恐達116℉

熱門新聞

上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

2026-09-16 07:26
非營利機構Potential Development Association(PDA)日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦招聘活動。(記者高雲兒／攝影)

英文一般也能進JFK？機場搶中文人才 時薪最高逾25元

2026-09-17 17:07
聯邦白卡(Medicaid)新規明年起陸續上路，紐約市衛生局提醒，可能受到新工作要求影響的19至64歲白卡持有人，紐約州健保市場(NY State of Health)將在9月30日前寄出通知。(美聯社)

白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知

2026-09-16 06:25
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59

超人氣

更多 >
前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕

前華裔男主播、現州議員幕僚 在機場遭ICE埋伏逮捕
從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家
美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對

美國威脅協助伊朗航班就踢出美元體系 中國表態反對
月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗

月餅賣不動？中國賣場美心打6折 「買來自己吃」成大宗
好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜

好市多絞牛肉有「隱藏版」員工曝買法 價格更便宜