短付薪資 DoorDash付1.315億與紐約市府和解

外送平台DoorDash將為少付、漏付及延遲發放外送員薪資等問題支付1億3150萬元，這是全市歷來金額最大的勞工執法和解案。(圖片截自市府記者會視頻)

紐約市 府22日宣布，外送平台DoorDash 將支付1億3150萬元，與市府就少付、漏付及延遲發放外送員 薪資等問題達成和解。約26萬4000名曾在紐約市送餐的外送員可獲補償；市府稱，這是全市歷來金額最大的勞工執法和解案。

根據市消費者和勞工保護局(DCWP)公布的協議，約1億1500萬元將用於補償外送員，其餘1670萬元為民事罰款及相關費用。DoorDash將直接向合資格外送員付款，無須自行申請；每人至少可獲10元，補償金中位數約48元，實際金額視個別工作及付款紀錄而定。

市府調查源於2023年生效的外送員最低薪資制度。該制度不僅要求平台按照外送員實際接單及送餐的時間支付最低薪資，也須將外送員登入應用程式、等候訂單的時間納入整體薪資計算。

和解金中約8300萬元涉及雙方對「上線等單時間」計算方法的爭議。DoorDash雖認為原有做法符合法律，但同意改按市府方式計算，以避免繼續訴訟。另有1230萬元涉及漏付或遲付薪資，其中660萬元從未支付，570萬元則延遲數天至數周發放，影響約20萬9000名外送員。

DoorDash表示，部分錯誤源於技術故障或複雜訂單，包括跨越市界、多個取送地點，以及訂單取消或僅完成部分配送等；部分付款問題則與銀行資料不完整有關。公司稱相關問題已經修正。

「簡單一句話，我們搞砸了」，DoorDash在聲明中承認，部分外送員因此少收或遲收薪資；即使並非蓄意，仍不可接受。公司除支付和解金，也須改善內部監控、任命合規人員，並在未來三年每月向市府提交詳細薪資資料。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，DoorDash多年來未能把外送員所有工作時間正確納入薪資計算，並稱問題並非單純的四捨五入誤差。他說，勞工賺取的薪資應當按時、足額發放，而非等到政府調查或訴訟後才取回。

「DoorDash少付超過26萬名外送員的薪資，今天我們把這些錢拿回來」，曼達尼說，市府將持續追究大型外送平台的責任。

紐約市自2023年起實施應用程式外送員最低薪資標準。目前，餐館及雜貨外送平台須向外送員支付每小時至少22.13元，不包括小費；薪資標準每年依通膨調整。