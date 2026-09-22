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法拉盛街頭取締攤販 沒收水果成堆肥 這些可申請領回…

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約市警方9月初在皇后區法拉盛緬街取締街頭水果攤，將堆放在人行道旁的一箱箱水果搬...
紐約市警方9月初在皇后區法拉盛緬街取締街頭水果攤，將堆放在人行道旁的一箱箱水果搬離現場。(記者許振輝／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法拉盛街頭攤販遭取締後，水果等易腐食品多半不會領回。
  • 重點二：市府規定可將腐壞食品銷毀或改作堆肥，並需書面通知攤販。
  • 重點三：推車桌椅可申請領回，但法拉盛部分路段仍有擺攤時段限制。

9月初的皇后區法拉盛緬街，幾名紐約市警員站在人行道旁，將街邊一箱箱水果搬離現場。香蕉、水果紙箱一度堆在垃圾桶旁，再陸續被搬上車，行人從警員身邊穿過。類似的街頭攤販取締，在法拉盛市中心並不少見，但被沒收的水果，最後去了哪裡？

今年法拉盛的攤販執法仍持續進行。市警109分局6月曾表示，轄區生活品質小組(Q-Team)與市清潔局(DSNY)在法拉盛市中心聯合執法，一次查扣超過1000磅違規攤販物品；市清潔局官員同月在市議會預算聽證會上也表示，法拉盛緬街是全市每天投入較多攤販執法人力的地點之一。

紐約市法規對查扣物品的去向已有規定。一般推車、桌椅或其他財物，攤販可依程序申請領回；水果、蔬菜等容易腐敗的食品則不同。若食品無法繼續保存，扣留期間可能腐壞或變得不適合食用，主管機關得將其銷毀或另行處理，並須記錄物品、處理原因及日期，在處理後24小時內以書面通知攤販。

法拉盛過去一筆有明確紀錄的執法行動，就顯示部分遭查扣食品最後被送去堆肥。2024年9月21日，清潔局在緬街及羅斯福大道周邊稽查攤販，75磅食品最後送往堆肥；兩天後再度執法，又查扣450磅食品並作堆肥處理。警方或清潔局搬走的水果，並非一定會由攤販事後領回。

至於推車、桌椅等不易腐壞的物品，則有領回機制。依市府規定，若財物由清潔局查扣，攤販可向清潔局辦理領回；物品存放超過兩個工作日後，每天收取16.50元保管費。自查扣日起90天仍未領回的財物，市府可將其捐給慈善機構。

法拉盛市中心本身也是流動食品攤販限制較多的區域。依現行規定，緬街從北方大道(Northern Boulevard)至三福大道(Sanford Avenue)之間，每天中午12時至午夜禁止流動食品攤販營業；39大道、41大道、羅斯福大道及部分王子街(Prince Street)等路段也有相同限制。即使攤販持有合法執照與攤車許可，在限制時段仍不能於這些路段營業。

另一方面，今年7月起，紐約市也開始大幅增加流動食品攤販名額，每年新增2200個監督執照(Supervisory License)，連續五年共增加1萬1000個，優先通知2022年候補名單上的申請者。市府的攤販改革同時提高稽查要求，每年執法巡查須涵蓋至少八成適用的持照或持證攤販，並提高部分違反擺攤地點規定的罰則。

不過，新增名額並未取消法拉盛市中心原有的擺攤限制。即使取得合法執照及許可，攤販仍須遵守營業地點、時段、攤車及食品安全等規定。

精華 FAQ

  • 依市府規定，水果、蔬菜等易腐食品若無法繼續保存，主管機關可直接銷毀或另行處理。法拉盛過去執法紀錄顯示，部分查扣食品最後被送往堆肥，而不一定返還攤販。

  • 一般來說，推車、桌椅等不易腐壞的財物可依程序領回；若由清潔局查扣，需向清潔局辦理。物品存放超過2個工作天後，每天還會收取16.50元保管費。

  • 緬街從Northern Boulevard到Sanford Avenue之間，每天中午12時至午夜禁止流動食品攤販營業，39大道、41大道、羅斯福大道及部分Prince Street也有相同限制，即使有執照也不能違規營業。

法拉盛 皇后區 紐約市

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