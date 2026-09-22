施工誤切光纖電纜 美東數百航班取消、大量航班延誤

21日紐約州、紐澤西州及賓州多座主要機場受到設備故障影響，導致部分航班暫停起飛(ground stop)並出現大量航班延誤，數以百計航班被取消。圖為拉瓜地亞機場電子屏幕顯示航班取消信息。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 施工誤切光纖電纜，導致美東多座機場航班大亂。

施工誤切光纖電纜，導致美東多座機場航班大亂。 重點二： 費城TRACON通訊異常，引發多機場地面暫停與延誤。

費城TRACON通訊異常，引發多機場地面暫停與延誤。 重點三：全美約700班取消、4000多班延誤，維修估需13小時。

由於東北走廊鐵路沿線施工人員不慎切斷連接兩個主要空中交通管制中心的光纖電纜，21日紐約州 、紐澤西州及賓州 多座主要機場的部分航班暫停起飛(ground stop)並出現大量航班延誤，數以百計航班被取消，整個區域的航空交通受到干擾。

聯邦航空管理局(FAA)表示，由於費城 航站區管制中心(Philadelphia TRACON)的部分通訊頻率出現問題，FAA暫停飛往費城國際機場、泰特波羅機場(Teterboro)及紐華克自由國際機場的航班。

隨後，航班運行受到的影響進一步擴大。到21日下午，FAA已對以下機場實施航班地面暫停措施：

．費城國際機場(PHL)

．紐瓦克機場(EWR)

．甘迺迪國際機場(JFK)

．蒂特波羅機場(TEB)

至於拉瓜地亞機場(LGA)，則實施航班地面延誤措施。

據統計，全美有多達700個航班被取消，4000多航班延誤，紐瓦克機場受影響最嚴重。

FAA局長貝德福(Brian Bedford)表示，費城航站區管制中心一度失去主要通訊線路。當管制員切換至備用系統後，發現其中一條光纖電纜受損。

官員最初希望透過安裝替代線路恢復服務。但貝德福後來表示，替代線路也發生故障，因此費城國際機場(PHL)及紐瓦克機場(EWR)的航班地面暫停措施仍未解除。

貝德福還表示，拉瓜地亞機場(LGA)及甘迺迪國際機場(JFK)的航班將恢復運作。

FAA表示，受損光纖電纜的維修工作預計需要約13小時。

運輸部長達菲(Sean Duffy)表示，「這些問題對我們來說並不是新鮮事」。

達菲說，「我們知道這些問題可能發生，也知道這類線路中斷可能發生。」他並補充表示，運輸部一直在努力升級FAA的設備以及電信通訊架構。

達菲表示，「當我們逐步導入所有新設備以及新的電信架構時，這一切都需要資金。這就是為什麼我們必須從整體角度來看待所有事情，包括重新規畫我們的電信系統」。

達菲表示，目前相關工作仍在運輸部尚未取得全部所需資金的情況下進行。他補充說，「當我們取得資金後」，該部門就能加快相關工作的進度。

不過，達菲表示，對於此次設備故障，他並不感到意外。

圖為拉瓜地亞機場。(美聯社)