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紐約今年或迎「暖冬」雨多雪少、小心老屋積水問題

記者許君達／紐約報導
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國家氣象服務局的預測模型顯示，受強聖嬰現象影響，紐約地區今年冬季將有較大概率出現...
國家氣象服務局的預測模型顯示，受強聖嬰現象影響，紐約地區今年冬季將有較大概率出現「暖冬」天氣。圖為今年年初極端暴雪天氣過後的街景，今年再出現的機率下降。(記者許君達／攝影)

紐約市將國家氣象服務局(NWS)日前公布的長期天氣展望模型顯示，紐約地區今年秋末至冬季將有較大概率較常年同期偏暖，導致降雪減少、雨水增多。

根據NWS下屬氣候預測中心(CPC)9月中旬發布的最新數據，紐約地區在今年10月至明年2月間，氣溫約有40%至50%的機率高於常年平均水平，而從12月起，降水量高於常年平均值的概率顯著增加，亦達到接近50%。這意味著，在即將到來的秋冬季節，紐約的氣溫很可能持續偏高，而降水則出現從正常水平逐漸增多的趨勢。不過，目前的模型尚無法預測今冬是否會出現極端天氣。

氣候預測中心認為，今年冬季氣候偏暖的主因是強聖嬰現象(El Niño)。聖嬰現象周期性出現，起因是太平洋赤道附近的信風減弱，導致靠近南美洲西岸的太平洋水面溫度異常升高，進而透過洋流和大氣環流的輸送、造成全球性天氣異常。在美國東北部地區的主要體現便是冬季氣溫偏高。氣象學家計算發現，今年秋冬季節出現「極強聖嬰」的概率超過90%，而在今年10月至12月間達到「歷史級」強度的概率則達到75%。

紐約地區今年冬季預測出現氣溫偏高、降水偏多的暖冬天氣。圖為去年冬季的紐約街頭。(...
紐約地區今年冬季預測出現氣溫偏高、降水偏多的暖冬天氣。圖為去年冬季的紐約街頭。(路透)

聖嬰現象與人類活動導致的全球暖化並無直接關聯，但其結果有可能相互重疊，導致氣候變化加劇。國家海洋與大氣總署(NOAA)對紐約中央公園的觀測結果顯示，從1970年至今，紐約冬季的平均氣溫每十年上升華氏0.66度，過去十年內的冬季均溫達到華氏37.3度，比60年前升高約4度。不過，2025至2026年度的冬季比較異常，不僅平均氣溫低於常年，降雪也顯著多於常年平均水平。

暖冬」對於紐約市民生活的影響好壞參半。強降雪的減少將對交通系統的正常運作帶來積極影響，氣溫偏高也有機會適當減少取暖所需的能耗。不過，紐約市衛生局提示，溫暖潮濕的環境會有利於房屋內的黴菌生長，或將加劇過敏、呼吸道炎症或氣喘等症狀。此外，降雨偏多也會令老舊房屋住戶面臨更多的滲水、積水或老化腐朽問題。

精華 FAQ

  • 根據NWS與CPC的長期展望，紐約10月至2月氣溫偏暖機率約40%至50%，12月起降水偏多機率接近50%，因此可能出現雨多雪少的暖冬型態。

  • CPC認為主因是強聖嬰現象。聖嬰會改變太平洋海溫與大氣環流，常使美國東北部冬季氣溫偏高；今年秋冬甚至有超過90%機率出現極強聖嬰。

  • 正面來看，降雪減少有利交通維持正常，取暖能耗也可能下降；但溫暖潮濕會助長黴菌，增加過敏與呼吸道不適，老舊房屋還可能面臨滲水與積水問題。

暖冬 暖化 紐約市

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