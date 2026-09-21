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聯大登場 曼達尼將首次在官邸瑰西園接待川普

記者曹馨元／紐約報導
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紐約市長曼達尼將於21日接待總統川普，集中討論「影響紐約市及紐約市民的議題」。圖...
紐約市長曼達尼將於21日接待總統川普，集中討論「影響紐約市及紐約市民的議題」。圖為曼達尼去年11月在白宮會晤川普總統。(路透)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)將於21日(周一)在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)接待總統川普(Donald Trump)，川普屆時將在紐約出席聯合國大會，這也是曼達尼首次在瑰西園接待川普；市長辦公室表示，雙方會談將集中討論「影響紐約市及紐約市民的議題」，但未透露具體議程，白宮尚未就此次會面置評。

儘管兩人政治立場差異顯著，但自曼達尼去年當選市長後，雙方一直試圖維持合作關係。曼達尼曾在競選期間承諾對抗川普政府的政策，川普也曾批評他是「共產主義者」；不過，兩人去年11月首次在白宮會面時互動意外融洽，川普當時表示，兩人的共同點是都希望紐約市發展良好。

曼達尼今年2月再度前往白宮，與川普討論住房等議題；兩人此後也持續透過電話聯繫。曼達尼上周在被問及可能與川普會面時表示，雙方會繼續討論更好地服務紐約，「只要任何一方有能力為城市提供協助，相關對話便會持續」。

不過，兩人在多項政策上仍存在明顯分歧，曼達尼今年初批評川普下令突襲並拘捕委內瑞拉前領導人馬杜洛(Nicolás Maduro)；雙方也曾就以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)發生爭執。曼達尼競選期間曾表示，若內唐亞胡到訪紐約，市府將依據國際刑事法院的通緝令將其逮捕，但其後承認，市長並無逮捕外國領導人的權限。

川普預計22日(周二)在聯大發表演說，並在訪紐期間與多國領導人會面，討論中東局勢等議題；內唐亞胡則定於24日(周四)發言，目前兩人並無正式會晤安排，川普預計22日(周二)晚間離開紐約。

川普離開紐約後將返回華府，並於周四接待中國國家主席習近平。這將是習近平自2023年以來首次訪美，也是其自2015年後首次到訪白宮。

精華 FAQ

  • 曼達尼將於21日周一在紐約市長官邸瑰西園接待川普，這是他首次在該處迎接川普。川普當時因出席聯合國大會訪紐，會談預計聚焦紐約市相關議題。

  • 儘管曼達尼曾批評川普政策、川普也罵他是「共產主義者」，但雙方都希望紐約市發展良好，因此自去年11月白宮會面後，仍透過再訪、通話維持合作關係。

  • 川普預計22日在聯大發表演說，並與多國領袖討論中東局勢，當晚離開紐約返回華府；他也將於周四在白宮接待中國國家主席習近平，這是習近平自2023年以來首次訪美。

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