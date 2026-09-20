燒烤飄香、抽獎排長龍…法拉盛「潮玩中秋」 70攤聚人潮

19日天公作美，市集入口的「潮玩中秋‧好市集」拱門後人潮一路延伸。(特約記者許振輝╱攝影)

從一家大小推著嬰兒車逛市集，到年輕人手捧燒烤、飲品在人群中穿梭，再到民眾排隊抽獎、看表演，法拉盛 街頭19日多了濃濃的節慶氣息。世界日報 第二屆「潮玩中秋 ‧好市集」當日在法拉盛市中心登場，約70個美食、生活及社區服務攤位齊聚，吸引大批民眾前來。今年又適逢世界日報創刊50周年，主辦方與社區人士藉著中秋相聚，也共同為世界日報送上祝福。

19日天公作美，市集入口的「潮玩中秋‧好市集」拱門後人潮一路延伸，兩側攤位之間的街道幾乎被逛市集的民眾占滿。有人一家大小同行，也有年輕人三五成群前來「覓食」。

世界日報第二屆「潮玩中秋‧好市集」當日在法拉盛市中心登場，約70個美食、生活及社區服務攤位齊聚。(記者高雲兒╱攝影)

攤商在鐵板前忙著翻動一塊塊正在煎製的食物，另一頭則有燒烤、小吃及飲品接連出爐，食物香氣隨著炊煙飄進人群，有年輕人迫不及待在攤位旁開吃，一邊品嘗、一邊和朋友分享。

市集不只是大人的「美食之旅」。親子活動攤位前，小朋友在家長陪伴下圍著桌子做手工，挑選不同顏色的紙張、折疊拼貼；有的孩子專心跟著工作人員一步步完成作品，有的則好奇地看著其他人的成果。大人逛攤、孩子動手玩，讓現場多了不少家庭同樂的氣氛。

除了美食，現場也是「有玩又有拿」。各參展單位準備遊戲、抽獎和不同禮品吸引民眾互動，走過一個攤位，往往又被下一個活動留住。世界日報「EZ生活」攤位前尤其熱鬧，抽獎活動一輪接一輪，民眾排隊試手氣，最後幾乎都拿著獎品喜氣洋洋地離開。

有年輕人迫不及待在攤位旁開吃，一邊品嘗、一邊和朋友分享。(特約記者許振輝╱攝影)

舞台區則以音樂、舞蹈及武術等不同演出接力炒熱氣氛，舞台音樂、攤商招呼客人的聲音和民眾交談聲混在一起，從市集入口一路到街道另一端，幾乎每一段都有不同活動。

吃喝玩樂之外，多個醫療、保險及社區服務機構也把服務帶到街頭。工作人員在攤位前派發資料、介紹各項資源並回答問題，不少居民在逛市集途中順道停下諮詢。

多個醫療、保險及社區服務機構也把服務帶到街頭。(特約記者許振輝╱攝影)

開幕活動中，市議員黃敏儀表示，中秋節對華人而言，是與家人、朋友相聚的日子，很高興在秋日好天氣中與社區一起過節。看到街上聚集眾多美食和不同商家，她也邀請民眾多走走、多嘗嘗。

州參議員劉醇逸辦公室主任盧美華也到場，代表劉醇逸向民眾送上中秋祝福。她並向世界日報頒發表揚狀，由世界日報執行董事李德怡接受，肯定世界日報長期服務社區及舉辦社區活動。

州參議員劉醇逸辦公室主任盧美華(左)向世界日報頒發表揚狀，由世界日報執行董事李德怡(右)接受。(記者高雲兒╱攝影)

今年「潮玩中秋」正逢世界日報創刊50周年。李德怡表示，世界日報過去50年一直與社區同行，希望藉由這次活動，把世界日報的正能量帶給大家，也讓法拉盛不同族裔、不同背景的居民透過節慶走到一起。

世界日報社長張宗智除了感謝到場民眾，也特別感謝參與市集的攤商，希望大家不只品嘗美食，也能走訪不同攤位，接觸各類資訊和多元產品。

帶著家人前來的張先生說，法拉盛平日周末人就不少，但像這樣把街道封起來辦市集，感覺還是不一樣。「一路走過來都是吃的，人也很多，很有過節的感覺。」他說，一家人先買了幾樣小吃，又跟著人群一路逛攤位、看表演，「其實也沒有特別想買什麼，就是看到什麼有意思就停一下，看到什麼好吃就買一點。」