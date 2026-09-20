比特幣騙局以高額紅利引誘 史島華女3天痛失12萬
日前史泰登島一名38歲、具一定教育水平的華裔女子，本月在網上進行比特幣(Bitcoin，簡稱BTC)投資時，遭自稱網站專員的男子以「紅利」為餌，短短三天被騙走12萬5000元。她事後向警方報案，但因掌握線索有限，警方相信案件難有進展；市警呼籲民眾投資前應確認網站或公司信譽，以此案為戒。
史島中區市警122分局罪案防範警員拉蒙斯(PO Ramos)18日於新港巷(New Dorp Lane)的華人健康中心華人健康協會(簡稱華康會)主持防範罪案講座時指出，受害女子在聽聞不少人從比特幣投資中賺取大筆利潤後，決定嘗試投資，並於14日發現一個比特幣投資網頁並登記為會員，當晚即接到一名自稱網站專員的男子來電。
警方指出，該名男子在電話中對受害者稱她相當幸運註冊了投資戶口，且因網站正逢成立三周年紀念，客戶只要投資至少10萬元，便可立即獲得25%紅利，之後，還能利用本金加紅利繼續投資比特幣。該專員為說服受害女子，隨即提供多項「如何在最短時間內獲取最高利潤」的訣竅，導致受害者信以為真，轉入12萬5000元至指定戶口。
翌日，受害者查閱網站時看到轉入款項已入帳，卻遲未見紅利，向該名男子查詢後，對方稱紅利需24小時才能到帳，屆時戶口內將有本金12萬5000元加上紅利3萬1250元，合計15萬6250元。警方表示，受害者滿心歡喜等待，不料16日一早再登入戶口，卻發現餘額已歸零，她驚慌中立即致電對方，起初對方仍接聽電話，要她耐心等候，但當天下午再聯絡時已無法接通，受害者這才親自到警局報案。
警方藉此提醒民眾，若有意進行投資，不論是股票或比特幣，都應確認所使用的是可信賴的公司，並可隨時上網查證相關網站是否合法可信。
受害的38歲華裔女子在網上找到一個比特幣投資頁面並註冊，隨即接到自稱網站專員的男子來電，對方以網站周年慶與高額紅利作為誘因，逐步取得她信任。 對方聲稱只要投資至少10萬元，就可立即獲得25%紅利，且本金與紅利還能再繼續投資比特幣；他並提供多項「快速獲利」訣竅，令女子誤信後匯款。 警方表示受害者掌握的線索有限，追查騙徒身份不易，因此案件恐難突破；同時呼籲民眾不論投資股票或比特幣，都要先確認公司與網站是否可信、合法。
精華 FAQ
受害的38歲華裔女子在網上找到一個比特幣投資頁面並註冊，隨即接到自稱網站專員的男子來電，對方以網站周年慶與高額紅利作為誘因，逐步取得她信任。
對方聲稱只要投資至少10萬元，就可立即獲得25%紅利，且本金與紅利還能再繼續投資比特幣；他並提供多項「快速獲利」訣竅，令女子誤信後匯款。
警方表示受害者掌握的線索有限，追查騙徒身份不易，因此案件恐難突破；同時呼籲民眾不論投資股票或比特幣，都要先確認公司與網站是否可信、合法。
上一則
紐約華人移民遭ICE逮捕 月均增幅逾10倍
下一則