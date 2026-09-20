比特幣騙局以高額紅利引誘 史島華女3天痛失12萬

史泰登島市警局122分局警員於華康會史泰登島中心向民眾宣導近期頻傳的投資詐騙案件。(華康會提供)

日前史泰登島 一名38歲、具一定教育水平的華裔 女子，本月在網上進行比特幣 (Bitcoin，簡稱BTC)投資時，遭自稱網站專員的男子以「紅利」為餌，短短三天被騙走12萬5000元。她事後向警方報案，但因掌握線索有限，警方相信案件難有進展；市警呼籲民眾投資前應確認網站或公司信譽，以此案為戒。

史島中區市警122分局罪案防範警員拉蒙斯(PO Ramos)18日於新港巷(New Dorp Lane)的華人健康中心華人健康協會(簡稱華康會)主持防範罪案講座時指出，受害女子在聽聞不少人從比特幣投資中賺取大筆利潤後，決定嘗試投資，並於14日發現一個比特幣投資網頁並登記為會員，當晚即接到一名自稱網站專員的男子來電。

警方指出，該名男子在電話中對受害者稱她相當幸運註冊了投資戶口，且因網站正逢成立三周年紀念，客戶只要投資至少10萬元，便可立即獲得25%紅利，之後，還能利用本金加紅利繼續投資比特幣。該專員為說服受害女子，隨即提供多項「如何在最短時間內獲取最高利潤」的訣竅，導致受害者信以為真，轉入12萬5000元至指定戶口。

翌日，受害者查閱網站時看到轉入款項已入帳，卻遲未見紅利，向該名男子查詢後，對方稱紅利需24小時才能到帳，屆時戶口內將有本金12萬5000元加上紅利3萬1250元，合計15萬6250元。警方表示，受害者滿心歡喜等待，不料16日一早再登入戶口，卻發現餘額已歸零，她驚慌中立即致電對方，起初對方仍接聽電話，要她耐心等候，但當天下午再聯絡時已無法接通，受害者這才親自到警局報案。

警方藉此提醒民眾，若有意進行投資，不論是股票或比特幣，都應確認所使用的是可信賴的公司，並可隨時上網查證相關網站是否合法可信。