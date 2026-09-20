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親巴示威 哥大生控遭鎖圖書館數小時 提集體訴訟

記者范航瑜╱紐約報導
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三名哥倫比亞大學學生18日在曼哈頓聯邦法院提出集體訴訟，指控校方去年處理巴特勒圖...
三名哥倫比亞大學學生18日在曼哈頓聯邦法院提出集體訴訟，指控校方去年處理巴特勒圖書館(Butler Library)親巴勒斯坦抗議時，校園安保人員將約80名學生困在閱覽室數小時，並毆打部分學生。圖為哥大2026年畢業典禮。(記者范航瑜╱攝影)

三名哥倫比亞大學學生18日在曼哈頓聯邦法院提出集體訴訟，指控校方去年處理巴特勒圖書館(Butler Library)親巴勒斯坦抗議時，校園安保人員涉將約80名學生困在閱覽室數小時、毆打部分學生，並在川普政府施壓下對參與者施以嚴厲處分。

事件發生於去年5月7日。當時，一批親巴勒斯坦示威者進入圖書館閱覽室，舉起巴勒斯坦旗幟和橫幅，校方隨後要求市警進入校園，至少80人被拘留。校方當時說，示威者強行進入大樓，造成兩名公共安全人員受傷，並稱警方到場是為維護校園和社區安全。

訴訟把哥大、前代理校長薛普曼(Claire Shipman)、安保公司Allied Universal和Pinkerton，以及五名參與紀律審查的小組成員列為被告。原告稱，這次行動是校方在川普政府要求擴大校安力量、賦予人員逮捕權並加重學生處分的背景下所作出的決定；哥大則表示，抗議發生在期末考前閱讀周，參與者多次被要求出示身分並離開，但拒絕配合，且大學「無法容忍幹擾正常學術活動。」

但學生在新訴狀中表示，他們進入閱覽室後數分鐘，哥大公共安全人員便守住出口，不准參與者離開，除非刷學生證確認身分。原告律師指出，學生擔心一旦留下身分資料，可能面對校方紀律處分。當時，川普政府公開威脅驅逐或起訴親巴勒斯坦抗議者，移民學生風險尤其高。

據訴狀，一名學生詢問封鎖出口是否構成火災危險時，安保人員回答無人可進出；約兩小時後，大樓火警響起，人員仍以手銬扣住圖書館正門，沒有疏散室內學生。原告稱，多名學生試圖離開，卻遭推倒、拉扯衣物或受傷；校方書面回應未直接回應毆打指控。

原告之一布坎南(Courtland Buchanan)說，自己原本只打算停留數分鐘，卻被困在室內，在人群試圖離開時遭推擠和受傷。代表學生的律師阿布希(Tahanie Aboushi)表示，校方從封鎖出口時起，就已預設要對學生予以處分。

川普政府在事發數周前撤銷哥大4億元聯邦補助，並要求校方強化抗議管制。訴狀稱，市警之後授權至少36名哥大員工擔任特別巡邏員；市警回應，這類人員不配槍，獲州法允許並受州規管。

精華 FAQ

  • 原告指控哥大在去年親巴勒斯坦抗議時，將約80名學生困在巴特勒圖書館數小時，期間還有學生遭推擠或受傷，並對參與者施以嚴厲紀律處分。

  • 校方稱示威者強行進入大樓，且有人受傷，警方介入是為維護安全；學生則稱自己進入後出口被封鎖，無法離開，甚至面臨火警時仍未獲疏散。

  • 訴狀主張，哥大是在川普政府要求加強校安、擴大逮捕權並加重處分的背景下採取行動；原告認為這使學生特別是移民身分者，承受更大被處分風險。

哥大 巴勒斯坦 哥倫比亞大學

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