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假銀行警報詐老婦 男上門取款落網

記者高雲兒╱紐約報導
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吳寒冰目前被控三級企圖重大竊盜及七級持有受管制物質。(納蘇郡警方提供)
吳寒冰目前被控三級企圖重大竊盜及七級持有受管制物質。(納蘇郡警方提供)

長島納蘇郡一名84歲婦人日前在電腦上收到一則自稱來自花旗銀行(Citibank)詐欺部門的「安全警報」，誤信後按照對方指示提領3萬元現金，並將錢交給一名前來取款的陌生男子。婦人事後察覺受騙並報警，不料同一名嫌疑人數日後再次聯繫她，要求再交出1萬8000元。警方掌握情況後介入，31歲法拉盛華男吳寒冰(Han Bing Wu，音譯)17日下午前往婦人住處取款時，被警方當場逮捕。

根據納蘇郡警局第六偵探隊(Sixth Squad)，案件始於13日。84歲女受害者當天在自己的電腦上收到一則安全警報，她以為訊息來自花旗銀行詐欺部門，隨後撥打警報中提供的電話號碼。

接聽電話的人指示婦人從銀行提領3萬元現金，並告訴她將有一名聯邦調查局(FBI)探員與她見面、取走這筆現金。婦人按照對方要求提領3萬元，之後與一名身分不明的男子見面，並將全部現金交給對方。

完成第一次交款後，婦人才意識到自己可能掉入騙局，隨即聯繫警方。警方表示，17日，探員得知先前聯繫婦人的同一名嫌疑人再次找上她，要求她另外準備1萬8000元現金。

當天下午4時40分左右，31歲的吳寒冰與受害婦人見面，準備取走這筆1萬8000元。警方隨即將他逮捕。

警方強調，吳寒冰並不是13日第一次與婦人見面的男子，意味案件至少涉及不同的取款人，警方目前仍在調查整起案件及其他可能涉案人員。警方表示，吳寒冰被捕時，身上還被發現持有一種據信為氯胺酮(Ketamine)的物質。

吳寒冰目前被控三級企圖重大竊盜罪及七級持有受管制物質罪，定於18日過堂。

納蘇郡警方呼籲，任何認為自己可能曾遭吳寒冰以類似方式行騙的民眾，聯繫第六偵探隊，電話為(516)573-6653。

精華 FAQ

  • 受害婦人在電腦上收到自稱花旗銀行詐欺部門的安全警報，便依指示撥打電話。對方要她提領3萬元，並聲稱會有FBI探員取款，她信以為真而交出現金。

  • 婦人報案後，警方得知同一名嫌疑人又聯繫她，要求再交1萬8000元。17日下午4時40分左右，吳寒冰前往婦人住處取款時，警方立即到場將他逮捕。

  • 吳寒冰目前被控三級企圖重大竊盜罪及七級持有受管制物質罪，預定18日過堂。警方並指出他被捕時身上持有疑似氯胺酮，且案件可能還有其他取款人涉案。

長島 法拉盛 FBI

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