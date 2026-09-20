市警局生活品質執法擴大 傳票增13%

NYPD生活品質傳票增至22萬張，較2022年增逾兩倍。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警(NYPD)針對露天飲酒、隨地小便及噪音等生活品質問題的執法持續擴大。市府最新數據顯示，市警在2026財年，共開出22萬802張生活品質相關傳票 ，較上一財年的19萬6102張增加13%，亦是2022財年6萬7408張的三倍以上，平均每天開出逾600張。

根據市府近日公布的2026財年市長管理報告，各類違規的變化並不一致。其中，不合理噪音傳票由上一財年的3696張增至4272張，增幅約16%；公共場所小便傳票由1萬零3張微升至1萬187張。露天飲酒傳票則由5萬7653張下降約3%，至5萬6070張，但仍遠高於2022財年的1萬8239張。

生活品質傳票大幅增加，也伴隨相關投訴上升。報告顯示，311在2026財年共接獲約174萬宗服務要求，較上一財年的164萬宗增加約6%。市警生活品質小組參與的社區會議亦由1014場增至2338場，增幅達131%。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)與前市長亞當斯 (Eric Adams)於2025年成立生活品質部門，最初在六個分局試行專責小組，其後擴展至五區。這些被稱為「Q-Teams」的小組，主要處理居民透過311及911反映的非緊急問題，包括噪音、非法泊車等。市警亦建立類似犯罪統計管理制度的「Q-Stat」，追蹤各分局是否處理生活品質投訴。

市警表示，計畫旨在回應長期影響居民安全感和公共空間使用的問題。盡管如此，報告僅統計警方所開出傳票數量，並未提供同期實際違規事件總數。部分生活品質案件由市行政審裁辦公室(OATH)處理，另一些則可能進入刑事法庭；案件可能因證據不足、傳票資料錯誤或送達程序有問題而被撤銷。OATH資料顯示，市警上一財年開出的約9萬8000張民事生活品質告票中，約47%其後遭撤銷。

對華埠而言，生活品質執法涉及無牌擺攤、占用行人道、噪音、露天飲酒、三輪車及在街上堆放貨物等多項問題。堅尼路(Canal Street)、東百老匯及曼哈頓橋一帶商戶和小販近年頻繁面對不同市府部門執法，惟市長管理報告只公布全市總數，沒有列出各分局或街區的傳票分布。

該報告涵蓋2025年7月1日至2026年6月30日，前六個月屬亞當斯任期，後六個月則屬市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後的首半年。