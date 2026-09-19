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紐約房源緊縮掀搶購潮 逾2成溢價成交 布碌崙競價最激烈

記者馬璿／紐約報導
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紐約市房市買氣不減反增，仍有逾兩成交易以超出開價成交，其中以布碌崙成為競價戰最激...
紐約市房市買氣不減反增，仍有逾兩成交易以超出開價成交，其中以布碌崙成為競價戰最激烈的地區。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市房貸利率雖高，但因房源持續短缺，仍有逾2成住宅溢價成交，布碌崙競價最激烈，反映市場買氣主要受供給不足推動。

儘管房貸利率居高不下，紐約市房市買氣不減反增，仍有逾兩成交易以超出開價成交，其中以布碌崙(布魯克林)成為競價戰最激烈的地區。業界人士指出，利率上升與房市疲軟並非有直接相關聯，供給緊縮才是推升搶購潮的關鍵。

根据StreetEasy最新市場報告，至今年8月，30年期房貸平均利率約達6.7%，全市仍有21.8%的住宅以超出開價成交。7月的情況更為激烈，逾標售出比例達25%，創下2022年以來新高。不過根據專家推測，推升這波搶購熱潮的主因，是房源供給持續萎縮。全市房屋庫存年減5%，曼哈頓跌幅更達11.2%。市住房保護和開發局(HPD)近期一份草案報告估計，未來10年紐約需新建70萬套住宅，才能滿足市場需求。

道格拉斯艾利曼地產公司(Douglas Elliman)經紀人凱森(Frances Katzen)表示，利率上升的新聞標題與實際買家行為，實為兩碼子事。「我現在告訴賣家最重要的一點，就是別把利率上升和市場疲軟混為一談，這兩者完全不同。」凱森指出，與其等利率下降後，突然發現自己得和五個抱持同樣想法的賣家競爭，不如趁著房源緊縮之際及早出手，即便利率偏高也在所不惜。

而在這波競價潮中，布碌崙正是房源緊縮效應最明顯的地區，全區近三分之一住宅以超出開價成交。公園坡(Park Slope)更有五分之三交易高於開價，鄰近格林威治村(Greenwich Village)的社區逾四成住宅同樣以超出開價成交。

此外，布碌崙房屋成交速度也居全市之冠，8月中位數僅69天售出，較去年同期加快6天。相較之下，全市中位數為77天。

不過賣家並未一味哄抬開價，反而刻意壓低開價以吸引買家搶標，藉由競價戰拉高最終成交價。這股趨勢也反映在數據上，全市中位數開價下滑2%至98萬元，實際成交價卻反向開高。

精華 FAQ

  • 報導指出，關鍵不是利率下降，而是房源供給持續萎縮。庫存年減5%，曼哈頓更跌11.2%，使買家必須在有限物件中競爭，推升超出開價成交的比例。

  • 布碌崙是全市競價最激烈地區，近1/3住宅以超出開價成交；公園坡更高達5/3交易溢價，成交速度也最快，8月中位數僅69天售出。

  • 不少賣家會刻意把開價壓低，先吸引買家搶標，再藉由多方競價把成交價推高。這也使全市中位數開價下滑2%至98萬元，但實際成交價反而上升。

布碌崙 紐約市 利率

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