紐約華人社區老化 長者5年增逾3成 逾半生活在貧窮或近貧線

最新人口資料顯示，紐約華裔社區正快速老化，65歲以上長者人數近年明顯增加，住房、醫療及語言服務需求也隨之上升。圖為民眾在法拉盛緬街街頭歇息。(記者唐典偉／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華人社區快速老化，華裔長者五年增逾3成，且多數面臨貧窮、租屋壓力與語言障礙，住房、醫療及社區照護需求正持續升高。

紐約華人社區正在快速老化。亞美聯盟(Asian American Federation)最新人口分析顯示，2018年至2023年間，紐約市華裔 人口增加4.4%，但65歲以上長者人數同期大增31.1%，增幅幾乎是全市長者人口的兩倍。到2023年，約每六名華裔紐約客中就有一人已年滿65歲。

亞美聯盟根據人口普查資料分析，2023年紐約市約有62萬8200名華裔居民，其中17.9%為65歲以上，高於2018年的14.8%。五年間，華裔長者人口增加31.1%，而全市長者人口同期增加14.8%；相較之下，華裔工作年齡人口占比則下降約3個百分點。

若只看移民 人口，老化情況更加明顯。紐約市都市規畫局今年公布的「最新紐約客2026」(The Newest New Yorkers 2026)顯示，2023年全市約有39萬9900名中國出生移民，中位年齡54歲，其中29%已年滿65歲；全市所有外國出生人口中，65歲以上比例則為23.5%。

皇后區仍是華人及移民人口的重要聚居地。市府資料顯示，法拉盛莫瑞丘(Flushing-Murray Hill)約有9萬5730名外國出生居民，占當地人口66.6%，外國出生人口總數為全市各社區之首。

長者增加的同時，收入與住房也成為更突出的問題。亞美聯盟統計，54.4%的華裔長者生活在貧窮線以下或接近貧窮線，高於全市長者的39.4%；華裔長者雖占華裔人口17.9%，卻占華裔貧困人口近三分之一。華裔租客中，56.6%面臨不同程度的租金負擔。

這項需求在法拉盛也能看到。記者日前走訪自強社區服務中心(Selfhelp Community Services)的長者住宅，其中一對亞裔夫妻表示，申請後等待約八年才入住目前的一房一廳單位，每月房租約1100元。自強社區服務中心表示，目前約服務8000名亞裔居民，其中多數為低收入華裔移民長者，服務涵蓋可負擔住房、長者中心及居家照護等。

語言也是老年生活的一道門檻。亞美聯盟資料顯示，2023年約55.2%的華裔居民英語能力有限，是亞裔各族群中比例最高的一群，也超過全市平均22.2%的一倍。對需要申請住房、醫療保險及其他政府福利的長者而言，語言服務需求也隨人口老化增加。

另一方面，華裔人口並未因老化而縮減。2018年至2023年間，全市華裔人口仍增加約2萬7800人，其中皇后區華裔人口成長5.8%。數據顯示，紐約華人社區一方面持續增加新人口，另一方面，較早移民的一代也逐漸步入老年，住房、醫療、語言及社區照護需求將更集中地浮現。

法拉盛街頭人潮往來。最新人口資料顯示，紐約華裔社區正快速老化，65歲以上長者人數近年明顯增加，住房、醫療及語言服務需求也隨之上升。(記者戴慈慧／攝影)