紐約市刑案報警量下降 市警平均反應時間反增

紐約犯罪報警量下降，市警平均反應時間反增，仍需逾15分鐘。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 府17日公布的2026財政年度市長管理報告顯示，市警(NYPD)接獲的「正在發生犯罪」報警數量略有下降，但從911接聽電話到警員抵達現場的平均總反應時間仍延長至15分21秒。其中，危急案件及非危急案件的反應速度均較上一財年放緩，市府報告並未具體交代延誤原因。

報告顯示，2026財年市警共接獲29萬1843宗正在發生犯罪的報警，低於2025財年的29萬7116宗，減少約1.8%。然而這類案件從911接聽、接線員處理、派遣警員至抵達現場的平均總時間，卻由14分53秒增至15分21秒，延長28秒。報告指出，反應時間增加並非由報警量上升所致。

按案件緊急程度劃分，危急案件的平均總反應時間由9分10秒增至9分38秒，增加約5%；非危急案件則由28分28秒增至30分25秒，增加近兩分鐘，增幅約7%。嚴重案件的反應時間有所改善，由13分鐘縮短至12分35秒，減少約3%。

若只計算警方完成派遣後至警員抵達現場的時間，不包括911電話等候及接線員處理時間，所有正在發生犯罪案件的平均反應時間由12分30秒增至12分56秒。其中，危急案件由6分49秒增至7分15秒；非危急案件由25分35秒增至27分34秒；嚴重案件則由10分46秒縮短至10分19秒。

市警在報告中表示，警方會持續重新評估降低反應時間的策略，確保各層級行動有效運作，但未說明報警量下降之際反應時間仍然增加的具體原因，也未列出各分局或各社區的反應時間差異。