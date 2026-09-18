聯合國大會下周登場 曼哈頓封街 每日將有數場示威

紐約市府官員表示，自20日(周日)起，聯合國總部周邊將實施封街及交通管制。(記者范航瑜／攝影)

聯合國 大會將於22日(周二)至28日(周一)在曼哈頓 登場，近200個國家的代表陸續抵達紐約。市府官員17日表示，自20日(周日)起，聯合國總部周邊將實施封街及交通管制，預計下周每天均有多場示威，曼哈頓也將因各國車隊通行而出現嚴重堵塞。

自20日起，曼哈頓第一大道41街至48街將封閉；44街至47街介於第一、第二大道的路段，每天均禁止通行。聯大每日開會期間，42街介於第一、第二大道路段也將封閉至晚間約9時，羅斯福快速道路(FDR Drive)42街出口同期停用。

羅斯福快速道路部分路段亦可能臨時關閉，各國代表團在不同會場間移動時，曼哈頓多處將實施滾動封路。第一大道隧道仍開放客車及自行車向北通行。

市府將21日至25日列為「交通堵塞警示日」。市長曼達尼 (Zohran Mamdani)警告，相關日期將出現嚴重堵塞，呼籲民眾改搭大眾運輸。大都會運輸署(MTA)也建議通勤者乘搭地鐵；巴士及輔助客運(Access-A-Ride)則可能因封街延誤。

市警總局長蒂池(Jessica Tisch)表示，將部署數千名警員在聯合國總部周邊，市警會保障民眾在合理範圍內示威抗議。警方現階段未接獲針對聯大或紐約市的具體可信威脅。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)預定24日(周四)在聯大發言。曼達尼曾稱內唐亞胡為「戰犯」，並在承認無權將其逮捕後，呼籲紐約市民以示威表達立場。

官員未透露哪一天的示威人數可能最多，也拒絕說明內唐亞胡在紐約的具體行程。

蒂池表示，聯大維安是市警每年最複雜的任務之一，除大批制服警員外，還將出動重型武器小組、航空及港口單位、警犬隊和拆彈小組。她表示，今年的部署與往年大致相同，警方將在部分範圍設立禁止車輛及行人進入的安全區。

曼達尼表示，儘管聯大為市民出行帶來不便，紐約仍以主辦這場國際會議為榮，活動也體現紐約與世界緊密相連。