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加強公校飲水安全 市府斥資500萬元降低鉛風險

記者顏潔恩／紐約報導
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市府宣布，在市府首期500萬元投資的支持下，將採取系列新措施，提升市公立學校飲用...
市府宣布，在市府首期500萬元投資的支持下，將採取系列新措施，提升市公立學校飲用水的安全性。圖為示意圖。(美聯社)

市衛生局與市公立學校(NYCPS)17日宣布，在市府首期500萬元投資的支持下，將採取一系列新措施，提升市公立學校飲用水的安全性；這些措施包括增加鉛含量檢測次數、提高水龍頭和飲水設施的沖洗頻率，以降低學生接觸高濃度鉛的風險。

據悉，紐約市的供水在從市府位於紐約州北部的水庫系統輸送出來時幾乎不含鉛，但在少數情況下，學校建築內部的管道系統可能因為焊料、水龍頭及其他管件或管道而導致飲用水中出現鉛。

市府說，這些新措施旨在延續紐約市數十年來降低各年齡層居民鉛暴露風險的工作，並加強市公立學校自2018年開始實施的相關防護措施；目前紐約市兒童血鉛水平升高的情況已降至歷史低位，2025年，六歲以下兒童中血鉛水平達到或超過每分升3.5微克(mcg/dL)的比例，相較2005年下降94%、較2024年下降16%。

市衛生局建議公校實施相關措施，且部分行動即日起實行，譬如增加水龍頭水質檢測與沖洗頻率，若檢測結果顯示鉛含量超過5 ppb，市公立學校將把檢測頻率從每三年一次提高至至少每年一次，同時全面更換相關水龍頭或飲水設施；5 ppb是紐約州規定的標準，比聯邦15 ppb的標準更嚴格。

對於長時間未使用、導致水在管道中停留較久的水管，飲用前沖洗是一種有效的安全措施；目前，NYCPS會在每周一，或學校假期及休息日後的第一個上課日，對學校水龍頭和飲水機沖洗。新措施實施後，學校清潔和設施管理人員將增加各校的沖洗頻率。

對於已經整改過、但檢測結果仍超過5 ppb的學校水龍頭，NYCPS將安裝專門用於降低水中鉛含量的過濾器；與此同時，NYCPS還將調查導致相關水龍頭鉛含量反覆升高的潛在來源，並設法從根源上移除污染源。

精華 FAQ

  • 市府首期投入500萬元，支持市衛生局與NYCPS推動新措施，包括加強鉛含量檢測、提高沖洗頻率與改善相關設備，以降低校內飲水污染風險。

  • 若檢測結果超過5 ppb，學校將把檢測頻率由每3年1次提高至至少每年1次，並全面更換相關水龍頭或飲水設施；部分情況下也會加裝專門過濾器。

  • 因為市府原水幾乎不含鉛，但學校建築內部管道、焊料、水龍頭及其他管件，可能在水停留過久後釋出鉛，因此需要定期檢測、沖洗並移除污染源。

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