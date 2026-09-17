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紐約市安裝17座新型公廁 試行1年 提供免費、無障礙服務

記者范航瑜許君達／紐約報導
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新公廁每日早上7時至晚上10時開放，採全觸控免接觸式設計，內設沖水馬桶、可用水洗...
新公廁每日早上7時至晚上10時開放，採全觸控免接觸式設計，內設沖水馬桶、可用水洗手台、空調及嬰兒換尿布台。(取自市長辦公室)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紐約市啟動17座新型公共廁所試點，為期1年。
  • 重點二：廁所免費、無障礙，採免接觸設計並提供嬰兒台。
  • 重點三：設施可搬遷部署，將作為長期公廁網絡評估基礎。

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)16日宣布，紐約市已在全市範圍啟動17座新公共廁所的安裝工程，將在公共廣場及人流密集、但缺乏可靠如廁設施的地點，提供免費、無障礙的服務；整項模組化公共廁所試點為期一年。

這批廁所每日早上7時至晚上10時開放，均符合「美國殘疾人法案」(ADA)無障礙規範，採全觸控免接觸式設計，內設沖水馬桶、可用水洗手台、空調及嬰兒換尿布台。首批設施本周起陸續安裝，將藉試行經驗研擬長期公共廁所網絡。

曼達尼表示，許多市民外出時都曾遇到急需如廁卻無處可去的窘境。此試點旨在讓市民有需要時，可找到乾淨、安全且無障礙的廁所。市府今年1月已承諾投入400萬元推動這項試點；市經濟發展公司(EDC)6月經競標，選定Throne Labs負責提供、營運及維護設施。

紐約市17座全新模組式公共衛生間開建，將採全數位化模式運營管理，其中兩座分別靠近...
紐約市17座全新模組式公共衛生間開建，將採全數位化模式運營管理，其中兩座分別靠近曼哈頓和布碌崙華社。(市長辦公室提供)

這些自足式單元毋須接駁供水、排汙或電力系統，可按社區需要部署、搬遷或撤走。Throne Labs將負責清潔與維修，並透過即時回饋處理問題、優先服務需要加強清潔的單元。市民可透過簡訊、掃描QR碼、Throne Bathroom Network應用程式，或使用社區夥伴派發的感應卡進入；應用程式亦可顯示最近位置、清潔評分和是否可用。

市交通局長弗林(Mike Flynn)表示，交通局與EDC及市公園局選址時，特別鎖定各區高人流地點。17處地點包括布碌崙(布魯克林)的哥倫布公園，皇后區的阿斯托里亞大道南與31街、北方大道與31街、北方大道與54街，以及34大道與64街。其中，北方大道與31街靠近華人較多的長島市、皇后廣場一帶。

曼哈頓則設於庫珀廣場(Cooper Square)、地蘭西街(Delancey St.)與蘇福克街(Suffolk St.)以及多明尼加聯盟廣場(Plaza Alianza Dominicana)等地。其中，地蘭西街與蘇福克街一處位於華埠北緣、鄰近下東城，將為往來華埠的市民、商家與訪客增添免費如廁選擇。

這並非紐約市首次嘗試以預製設施降低公共廁所建設成本。前市長亞當斯(Eric Adams)任內，市府曾斥資約600萬元，在五區公園試裝五座金屬製「Portland Loo」，並於去年夏季全面啟用。市府當時稱，每座造價約100萬元，雖已低於傳統公共廁所至少350萬元的成本，但仍須接駁供水、排污等地下設施。在五座試點建設完成後，市府並未再修建更多此類廁所。

市長曼達尼表示，許多市民外出時都曾遇到急需如廁卻無處可去的窘境。此試點旨在讓市民...
市長曼達尼表示，許多市民外出時都曾遇到急需如廁卻無處可去的窘境。此試點旨在讓市民有需要時，可找到潔淨、安全且無障礙的廁所。(取自市長辦公室)

精華 FAQ

  • 市府此次在全市啟動17座新型公共廁所安裝工程，分布於公共廣場與人流密集但缺乏可靠如廁設施的地點，整體試點將先運作1年。

  • 新廁所每日7時至22時開放，符合ADA無障礙規範，採全觸控免接觸設計，並配備沖水馬桶、可用水洗手台、空調與嬰兒換尿布台。

  • 這些單元不用接駁供水、排汙或電力，可依社區需求部署、搬遷或撤走；Throne Labs負責清潔維修，市府將依試行經驗規劃長期公廁網絡。

紐約市 曼達尼

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