法拉盛廣場2期動工 含YMCA新會址 預計2029年啟用

法拉盛廣場(Flushing Commons)二期工程16日舉行動土儀式，多位民選官員、開發商及社區代表共同出席。二期將興建住宅、商業及辦公空間，並新增公共廣場及全新的法拉盛YMCA。(記者戴慈慧／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法拉盛廣場2期正式動工，將補足原規畫公共廣場與社區設施。

法拉盛廣場2期正式動工，將補足原規畫公共廣場與社區設施。 重點二： 新一期包含住宅、商辦、零售餐飲，總面積超過60萬平方呎。

新一期包含住宅、商辦、零售餐飲，總面積超過60萬平方呎。 重點三：全新法拉盛YMCA預計2029年啟用，將成全市最大泳池館。

歷經多年規畫與等待，皇后區法拉盛 廣場(Flushing Commons)二期工程16日動工。新一期將在法拉盛市中心興建住宅、商業及辦公空間，並新增約1.3英畝公共開放空間，包括廣場、戶外劇場及全新的法拉盛基督教青年會(YMCA)。設在這裡的YMCA的新會址預計2029年啟用，取代目前位於法拉盛北方大道、已有近百年歷史的館舍。

按照開發團隊公布的資料，二期工程總面積超過60萬平方呎，包括6萬6000平方呎的新YMCA會址、約13萬2000平方呎零售及餐飲空間、12萬3000平方呎辦公空間，以及一棟18層、156戶住宅大樓。

F&T集團執行副總裁李芝璇(Helen Lee)表示，法拉盛市中心人口及商業密集，長期缺乏足夠公共空間，希望新廣場和戶外劇場完工後，成為居民聚會及舉辦社區活動的場所。

YMCA新會址是二期工程重點。大紐約YMCA總裁兼執行長格林伯格(Sharon Greenberger)表示，法拉盛YMCA即將迎來成立100周年，目前也是全市使用率最高的YMCA分館之一。新館規畫八水道、25碼長游泳池，完工後將成為全市YMCA最大的泳池；新體育館符合高中比賽規格，面積較現有體育館增加約四成，另設社區活動及桌球空間。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，她曾任法拉盛YMCA董事，目前也是會員，長期以來看到長者、家庭、兒童及新移民使用館內設施。她說，這一計畫歷經多任市議員及多年協調，如今終於進入施工階段。 皇后區長理查茲(Donovan Richards)則表示，法拉盛持續增加住宅與商業開發，公共空間及社區服務也應同步增加。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)回憶，約40年前隨家人移民美國後，父親即帶他到法拉盛YMCA學游泳及打網球。他說，對許多移民家庭而言，YMCA不只是運動場所，也是孩子融入社區的重要空間。

格林伯格表示，新YMCA建築主體及外殼預計2028年春季完成，之後進行內部工程，目標於2029年開幕。法拉盛廣場第一期已完成住宅、商業及辦公空間，二期動工後，將補上原始規畫中的大型公共廣場及社區設施。