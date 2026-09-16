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你註冊了沒？紐約州水電補貼 250萬家庭尚未領取

記者許君達／紐約報導
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紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼...
紐約州能源負擔能力計畫(EAP)為所有收入低於本地區中位數的家庭提供水電帳單補貼折扣，但由於需要註冊申請，目前尚有250萬家庭符合條件但未享受到該補貼。圖為一名家庭主婦展示電費帳單。(美聯社)

紐約州15日啟動能源負擔能力計畫(EAP)註冊推廣活動，旨在讓更多符合補助條件的居民了解這項政策並積極註冊。州府估計，目前尚有250萬個家庭符合條件但尚未註冊領取補貼。

每年最高省500元 但須自行註冊 用白卡等福利也可領

紐約州EAP計畫旨在將普通家庭的水電帳單控制在總收入的6%以下，低收入家庭可註冊加入該計畫，以獲取水電帳單折扣，每年最高可節省500元。今年1月，州府將EAP資格進一步擴大到所有收入低於全州或紐約市中位數的家庭，但基於隱私保護等法律要求，該計畫不會自動將符合資格者納入，而是需要其主動註冊申報。

根據標準，紐約市的單身居民如果年收入低於11萬3400元，則符合補貼條件；收入標準與家庭人口數量相關，四口之家的補貼標準為年收入低於16萬2000元、六口之家的標準為18萬8000元。水電帳單折扣力度則依家庭具體收入數字而定。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，目前尚有250萬個家庭符合資格但尚未註冊這項惠民政策，因此州府再次啟動宣傳項目。宣傳活動包括數位廣告投放、信件或電郵告知，以及與社區服務機構合作向居民傳達等。

目前尚未加入任何公共福利計畫但已滿足EAP補貼標準的家庭，可向自家的公共事業公司(紐約市內主要為聯合愛迪生Con Edison或國家電網National Grid)諮詢申報事宜。對於正在領取福利的家庭，則系統有可能已將該家庭納入EAP系統，但不同福利項目的聯網程度不同，需要自行確認，確認同樣可向公共事業公司尋求諮詢。計畫詳情可參閱：https://reurl.cc/lnnRL6。

州府強調，已加入聯邦或州級公共福利項目(如糧食券SNAP、聯邦家庭能源補助計畫HEAP、白卡Medicaid或聯邦公共住房援助等)的家庭，且無論其家庭燃料類型是否為新能源，均同樣有資格領取EAP補貼。

紐約州EAP計畫旨在將普通家庭的水電帳單控制在總收入的6%以下，低收入家庭可註冊...
紐約州EAP計畫旨在將普通家庭的水電帳單控制在總收入的6%以下，低收入家庭可註冊加入該計畫，以獲取水電帳單折扣，每年最高可節省500元。(路透)

精華 FAQ

  • 州府推廣的是能源負擔能力計畫EAP，目標是讓符合資格的低收入或中等收入家庭，透過註冊獲得水電帳單折扣，將支出控制在可負擔範圍內。

  • 紐約市單身年收入低於11萬3400元、四口之家低於16萬2000元、六口之家低於18萬8000元者多符合資格，依收入高低折扣不同，最高每年可省500元。

  • 已領SNAP、HEAP、Medicaid或公共住房援助等福利者也可能符合資格，但系統不一定自動納入，仍建議向Con Edison、National Grid等電力公司確認是否已登錄。

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