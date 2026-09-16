白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知

聯邦白卡(Medicaid)新規明年起陸續上路，紐約市衛生局提醒，可能受到新工作要求影響的19至64歲白卡持有人，紐約州健保市場(NY State of Health)將在9月30日前寄出通知。(美聯社)

聯邦白卡 (Medicaid)新規明年起陸續上路，紐約市衛生局提醒，可能受到新工作要求影響的19至64歲白卡持有人，紐約州健保 市場(NY State of Health)將於9月30日前寄出通知；明年起，白卡資格審核也將由目前通常一年一次，逐步改為每半年一次。市府呼籲民眾近期尤其留意官方信件，並及時更新住址、電話等聯絡資料，以免因未收到通知或錯過續保程序而失去健保。

根據聯邦新規，自2027年1月1日起，部分19至64歲成人若要繼續取得白卡，須證明自己符合工作、求職培訓、就學、社區服務等「社區參與」要求，原則上每月須累計至少80小時；符合特定收入條件者也可能視為達標。

不過，並非所有成人白卡持有人都需要滿足工作要求。孕婦及產後12個月內人士、照顧14歲以下兒童或殘障人士的家長或照護者、符合補充保障收入(SSI)殘障標準者，以及因重大健康或精神狀況無法正常工作者，都可能獲得豁免。

正在接受戒毒或酒精治療、符合糧食券(SNAP)或現金援助(TANF)工作規定者、出獄未滿90天，以及正在醫院、療養院等機構接受住院照護者，也屬可能豁免範圍。市府提醒，是否符合豁免條件仍須依個人情況判定，收到州府通知者不應自行假設不受影響。

另一項影響範圍更大的變化是白卡續保頻率。市衛生局表示，未來所有白卡受益人都將由目前通常一年重新確認一次資格，改為每六個月一次。2027年1月1日以後新申請白卡者，以及2027年3月1日以後辦理續保者，將逐步進入半年一次的資格審核周期。

這意味即使收入及其他資格沒有明顯改變，受益人也需要更頻繁留意續保通知、提交所需文件。市衛生局警告，新規可能導致數十萬紐約市居民面臨健保中斷風險，而其中一部分失保並非因為真正不再符合資格，而可能源於沒有收到信件、未及時回覆或文件不齊等行政原因。

市府因此提醒白卡持有人，特別留意近期官方信件。如果工作要求適用，相關通知預計最晚於9月30日前寄出；目前已持有白卡的人，部分可能從2027年3月辦理續保時開始需要遵守新規。

需要協助者可聯繫紐約市衛生局健保顧問，電話：(347)665-0214，服務免費並提供多種語言協助。健保顧問可協助民眾了解自己是否受新規影響、更新資料、辦理白卡續保，或在不再符合白卡資格時尋找其他健保選擇。