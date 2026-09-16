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推百項措施整治交通 曼達尼打造新版「零死亡願景」

記者范航瑜／紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)15日公布新版「零死亡願景」(Vision Zero Reimagined)，提出未來十年的街道安全藍圖。(記者范航瑜／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)15日公布新版「零死亡願景」(Vision Zero Reimagined)，提出未來十年的街道安全藍圖，將由19個市府機構、市長辦公室及合作單位共同推動逾100項政策，希望降低交通死亡與重傷事故，同時將更多街道空間還給行人及其他道路使用者。

新版計畫包括設立全市首批「行人專用」及「行人優先」區域、擴大落實「薩米法」(Sammy's Law)、每年至少在1000個路口加裝實體日照區(hardened daylighting)或其他安全設施，並增加街道安全改造工程。市府亦將尋求新的法律工具，加強對累犯危險駕駛人的處置。

市府數據顯示，一小部分具有危險駕駛紀錄的司機，涉及全市37%的交通死亡事故；一年收到超過16張超速攝影罰單的車輛，涉及重傷或死亡事故的機率是其他車輛的兩倍。另有41%的交通死亡事故涉及無有效駕照、曾遭停牌或有多次違規紀錄的駕駛。

為此，市府將推出紐約市首個「超級超速者」(Super Speeder)計畫，利用自動執法及數據鎖定屢次超速、闖紅燈的駕駛，同時打擊使用假車牌、遮擋車牌等「幽靈車牌」(ghost plates)行為，並提高駕照恢復及保留資格的標準。

針對近年快速增加的電動自行車及電動滑板車，市府表示，微型交通工具有助降低汽車依賴，對外送員而言更是重要交通工具，但必須建立更清楚的安全規範。新版計畫將要求外送平台為不安全作業方式承擔責任，擴大附帶安全訓練的共享單車及電動滑板車服務，並加強取締非法或未經認證的設備。

市府同時將持續鼓勵居民以步行、大眾運輸、單車及共享汽車取代私人汽車。根據計畫，涉及汽車的碰撞目前占全市近九成交通死亡事故，受害者往往是行人、騎行者及其他更為脆弱的道路使用者。

「零死亡願景」由前市長白思豪(Bill de Blasio)於2014年啟動，白思豪政府當初更提出十年內將交通死亡降至零的目標。計畫早期成效明顯。全市交通死亡人數從2013年的299人降至2018年的206人，不過原定「十年歸零」的目標並未實現。2018年後，交通死亡一度重新攀升，2021年增至276人，此後數年仍居高不下。

精華 FAQ

  • 核心是用10年時間重整街道安全，降低交通死亡與重傷事故。市府將由19個機構協作，推動逾100項政策，並把更多道路空間還給行人與其他較脆弱使用者。

  • 新措施包括全市首批行人專用與行人優先區域、擴大落實薩米法，以及每年至少在1000個路口加裝實體日照區或其他安全設施，並增加街道改造工程。

  • 因為少數危險駕駛者與大量事故高度相關，超速多次、無照或違規紀錄者占相當比例。市府因此推超級超速者計畫，並打擊假車牌、遮擋車牌等幽靈車牌行為。

紐約市 曼達尼

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