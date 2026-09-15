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醉到不知車來？24歲男女坐曼哈頓地鐵軌道 被列車高速撞死

編譯馬雯婷／綜合報導
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13日凌晨一對年輕南亞裔男女在地鐵軌道上遭4號線列車撞死，警方尚在查明原因。圖為...
13日凌晨一對年輕南亞裔男女在地鐵軌道上遭4號線列車撞死，警方尚在查明原因。圖為示意圖，非本新聞事件。（路透）

紐約郵報報導，13日凌晨，一對男女被發現坐在曼哈頓一處地鐵站的鐵軌上，最終遭疾駛而來的列車撞擊身亡。死者為24歲男子考爾(Navam Kaul)與24歲女子奇特雷(Malaika Chitre)，兩人來自新澤西州，也是相識多年的好友。報導指出，兩人當時疑似嚴重酒醉。

兩人2024年才剛自羅格斯大學(Rutgers University)畢業，正值人生起步、準備展開職業生涯之際，卻不幸在這起地鐵事故中喪生。

報導指出，據消息人士透露，兩人當時疑似醉酒程度嚴重，可能甚至沒有意識到列車正高速朝他們駛來，直到發現危險時已經來不及逃生。

執法人員透露，周日凌晨考爾進入Spring Street地鐵站後，跌落或自行走上鐵軌。奇特雷隨後下到軌道，疑似試圖協助考爾脫離險境。

消息人士指出，奇特雷當時似乎試圖將考爾拉回安全處，但兩人最終於凌晨約3時15分遭迎面駛來的4號線列車撞上，雙雙身亡。

一段據稱拍到兩人生命最後時刻的影片，目前正在社群媒體上廣泛流傳。畫面顯示，兩人當時坐在鐵軌上，神情看似平靜；直到列車高速駛近並撞上兩人，悲劇瞬間發生。

消息人士稍早透露，兩人當時疑似處於嚴重醉酒狀態，甚至可能沒有意識到列車正高速朝他們駛來，直到察覺危險時，已經來不及逃生。

調查人員目前正試圖釐清，兩人其中一人或兩人是否因嚴重醉酒，或受到其他物質影響，導致未能意識到當時所處環境的危險程度。調查人員也在了解，他們是否直到列車逼近時才察覺危險，但當時已沒有足夠時間逃生。

警方目前尚未在現場發現任何遺書。不過，由於調查仍在進行中，目前尚不能完全排除自殺的可能性。兩人為何會出現在地鐵軌道上，以及事發當時的確切情況，仍有待警方進一步調查釐清。

紐約郵報報導，認識死者的皮帕利亞(Rajnikant Pipalia)表示，考爾與奇特雷在羅格斯大學就讀期間，以及畢業後，都活躍於相同的社交圈。皮帕利亞說，兩人與身邊的朋友都屬於同一個南亞裔社群，經常一起聚會、參加節慶活動，他不認為他們會做出傷害自己的事。

奇特雷來自新澤西州代頓(Dayton)。根據她的LinkedIn個人資料，她從羅格斯大學畢業後，在Acadia Pharmaceuticals擔任品質營運專員(quality operations specialist)，同時就讀天普大學(Temple University)的藥學博士(Doctor of Pharmacy)課程，正朝成為藥師的目標努力。

考爾則來自新澤西州塞雷維爾(Sayreville)，並在Bloomberg擔任金融資料分析師(financial data analyst)。

精華 FAQ

  • 事故發生在13日凌晨，地點是曼哈頓的Spring Street地鐵站。當時一對男女被發現坐在鐵軌上，隨後遭高速駛來的4號線列車撞擊，兩人當場身亡。

  • 死者是24歲男子考爾與24歲女子奇特雷，兩人都來自新澤西州，也是認識多年的好友，且2024年才剛從羅格斯大學畢業，正準備展開職業生涯。

  • 消息人士指兩人疑似嚴重醉酒，可能沒察覺列車逼近；警方也在確認是否有其他物質影響，並未排除自殺可能，因現場尚未發現遺書。

曼哈頓 地鐵 地鐵站

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