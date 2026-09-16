紐約重整路網 皇后區增16哩卡車路線

市交通局完成數十年來首次全市卡車路線大規模重整，盼引導更多大型卡車遠離住宅街道，改走高速公路及工業區道路。(路透)

紐約市 交通局(DOT)完成數十年來首次全市卡車路線大規模重整，盼引導更多大型卡車遠離住宅街道，改走高速公路及工業區道路。皇后區 是此次調整重點之一，將增加約16哩卡車路線，同時取消近2哩既有路線，新規定10月4日(周日)正式生效。

當局表示，這是紐約市自1970年代以來首次全面重新檢視卡車路網。調整後，全市45%的卡車路線將位於高速公路或直接連接高速公路，另有42%位於工業商業區，希望減少大型車輛因路線不清而駛入住宅街道。

皇后區的調整涉及阿斯托利亞(Astoria)、長島市 、馬斯佩(Maspeth)及東南皇后區等地。約68%的新增路線與納蘇高速公路(Nassau Expressway)及甘迺迪機場高速公路(JFK Expressway)有關，主要配合甘迺迪國際機場(JFK)重建及貨運需求。

在阿斯托利亞，阿斯托利亞大道(Astoria Boulevard)介於21街至29街的路段，將由地方卡車路線改列為過境卡車路線，讓跨區或進出紐約市的卡車可更直接前往羅伯特甘迺迪大橋(RFK Bridge)，減少繞入附近狹窄住宅街道。

33街介於霍伊特大道南段(Hoyt Avenue South)及霍伊特大道北段(Hoyt Avenue North)之間，也將新增為地方卡車路線，提供另一條通往RFK大橋的合法路徑。

長島市方面，38大道介於弗農大道(Vernon Boulevard)及湯姆森大道(Thomson Avenue)，以及44 Drive介於弗農大道與北方大道(Northern Boulevard)之間，將納入卡車路網，以改善工業區與主要幹道的連接。

馬斯佩一帶則將新增馬斯佩大道(Maspeth Avenue)、博登大道(Borden Avenue)等路段為指定卡車路線，方便大型車輛銜接長島高速公路(Long Island Expressway, LIE)及周邊工業區，減少在地方道路繞行。

當局強調，增加指定卡車路線並非單純讓更多卡車進入社區，而是建立更完整的合法路網，減少大型車輛不必要穿行住宅街。依現行規定，卡車若目的地不在指定路線上，仍可從最接近目的地的卡車路線離開，循最直接路徑送貨或提供服務。