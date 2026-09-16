我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

紐約重整路網 皇后區增16哩卡車路線

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市交通局完成數十年來首次全市卡車路線大規模重整，盼引導更多大型卡車遠離住宅街道，...
市交通局完成數十年來首次全市卡車路線大規模重整，盼引導更多大型卡車遠離住宅街道，改走高速公路及工業區道路。(路透)

紐約市交通局(DOT)完成數十年來首次全市卡車路線大規模重整，盼引導更多大型卡車遠離住宅街道，改走高速公路及工業區道路。皇后區是此次調整重點之一，將增加約16哩卡車路線，同時取消近2哩既有路線，新規定10月4日(周日)正式生效。

當局表示，這是紐約市自1970年代以來首次全面重新檢視卡車路網。調整後，全市45%的卡車路線將位於高速公路或直接連接高速公路，另有42%位於工業商業區，希望減少大型車輛因路線不清而駛入住宅街道。

皇后區的調整涉及阿斯托利亞(Astoria)、長島市、馬斯佩(Maspeth)及東南皇后區等地。約68%的新增路線與納蘇高速公路(Nassau Expressway)及甘迺迪機場高速公路(JFK Expressway)有關，主要配合甘迺迪國際機場(JFK)重建及貨運需求。

在阿斯托利亞，阿斯托利亞大道(Astoria Boulevard)介於21街至29街的路段，將由地方卡車路線改列為過境卡車路線，讓跨區或進出紐約市的卡車可更直接前往羅伯特甘迺迪大橋(RFK Bridge)，減少繞入附近狹窄住宅街道。

33街介於霍伊特大道南段(Hoyt Avenue South)及霍伊特大道北段(Hoyt Avenue North)之間，也將新增為地方卡車路線，提供另一條通往RFK大橋的合法路徑。

長島市方面，38大道介於弗農大道(Vernon Boulevard)及湯姆森大道(Thomson Avenue)，以及44 Drive介於弗農大道與北方大道(Northern Boulevard)之間，將納入卡車路網，以改善工業區與主要幹道的連接。

馬斯佩一帶則將新增馬斯佩大道(Maspeth Avenue)、博登大道(Borden Avenue)等路段為指定卡車路線，方便大型車輛銜接長島高速公路(Long Island Expressway, LIE)及周邊工業區，減少在地方道路繞行。

當局強調，增加指定卡車路線並非單純讓更多卡車進入社區，而是建立更完整的合法路網，減少大型車輛不必要穿行住宅街。依現行規定，卡車若目的地不在指定路線上，仍可從最接近目的地的卡車路線離開，循最直接路徑送貨或提供服務。

精華 FAQ

  • 交通局希望建立更清楚的合法卡車路網，引導大型車優先走高速公路與工業區道路，減少因路線不明而進入住宅街道，降低社區壅塞與安全風險。

  • 皇后區約新增16哩卡車路線、取消近2哩既有路線，重點涵蓋阿斯托利亞、長島市、馬斯佩及東南皇后區，並將於10月4日正式生效。

  • 阿斯托利亞大道、33街、38大道、44 Drive、馬斯佩大道與博登大道等被納入或改列路線，主要是強化與RFK大橋、LIE及機場貨運通道的連結。

皇后區 紐約市 長島市

上一則

日落公園基金 秋季開放申請 居民參與決策

下一則

跨10州偷餐館廢油19人遭控 紐約2華男認罪面臨最高20年刑
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市內貨車路網動線重畫 華埠多處調整 10月4日生效

紐約市內貨車路網動線重畫 華埠多處調整 10月4日生效
MTA揭IBX快線新貌 18站串聯布碌崙皇后區

MTA揭IBX快線新貌 18站串聯布碌崙皇后區
紐約曼哈頓橋頭卡車撞華人 1死2命危 民代再促改善交通安全

紐約曼哈頓橋頭卡車撞華人 1死2命危 民代再促改善交通安全
紐約市府列20個壅堵日 聯大周交通警報 曼哈頓車速恐低於4哩

紐約市府列20個壅堵日 聯大周交通警報 曼哈頓車速恐低於4哩

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

2026-09-13 07:27
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

2026-09-14 17:33
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光