紐約校車、卡車都缺司機 業者工資翻倍搶人

因運輸業持續面臨人力緊缺，部分長途卡車職位計薪已從此前每哩約6、7毛錢，升至每哩1元以上。(路透)

紐約華人商業駕照(CDL)重考風波持續發酵，部分司機因重新考試、英文溝通或資格問題暫停工作，也讓原本已缺人的運輸業進一步面臨人力壓力。非營利機構Potential Development Association(PDA)負責人李Jack表示，目前校車、長途貨運及公共運輸等領域均在搶人，部分長途卡車職位計薪已從此前每哩約6、7毛錢，升至每哩1元以上。

李Jac日前在法拉盛 一場招聘活動中表示，目前最缺人的職位之一就是校車司機，也是商業駕駛的一種。為吸引合格駕駛，不少公司開出5000元至7500元不等的簽約獎金，部分職位時薪已超過30元。

他指出，校車工作雖然早晚接送學生時段較辛苦，但中間數小時通常沒有固定駕駛任務；部分公司實際駕駛時間約四至五小時，仍按八小時計薪，因此對希望工作時間相對固定、每天可以回家的司機具有一定吸引力。

不過，校車業者也長期面臨留人困難。李Jack表示，具有CDL資格的司機還可轉往MTA 巴士、長途貨運、環衛、UPS或其他配送工作，收入普遍更高。

而近期的CDL重考風波，則令原本存在的人力缺口進一步擴大。本報此前報導，一批曾赴維吉尼亞州 接受CDL培訓及道路技能考試的紐約州司機，自今年夏季起陸續收到紐約州車輛管理局(DMV)通知，要求重新參加筆試、技能路考及相關附加資格考試。

李Jack表示，一部分司機因重新審查暫時離開市場，仍具有效CDL及合法工作資格的司機選擇反而更多，也使不同運輸業者之間的搶人情況更加明顯。

他補充，近期隨著合格司機減少，部分職位已升至每哩1元以上。以月收入計算，長途卡車司機每月7000至8000元往往只是起步。相較於疫情後一段時間，長途卡車司機每英里計薪只有約63、64分錢，已經是很大增長。

他指出，現在商業駕駛除了技術之外，英文溝通能力及工作資格也愈來愈重要。對剛進入行業的人而言，可以先透過校車等較固定的路線累積經驗，再視自身情況轉往長途貨運或其他商業駕駛工作。

他並表示，目前大都會運輸署(MTA)等公共運輸機構也持續招聘司機，部分CDL培訓可獲政府資助，補助金額可達3250元，協助求職者完成商業駕駛相關培訓。