改善學生長期曠課 紐約公校設拒學聯絡員 恐添教師負擔

本學期起，紐約市公校將在各校指定「拒學聯絡員」，協助應對持續多年的學生長期缺勤問題。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市公校為改善嚴重長期缺勤問題，將在各校設立由校內人員兼任的拒學聯絡員，但因無額外薪酬而引發教師負擔爭議。

本學期起，紐約市 公校將在各校指定「拒學聯絡員」(School Avoidance Liaison)，協助應對持續多年的學生長期缺勤問題。最新數據顯示，2024至2025學年，全市約33%的學生長期缺勤，即缺課日數達上課日數的10%以上。

根據紐約郵報取得的市教育局 (DOE)文件，拒學聯絡員將由教師、輔導員、行政人員或社工等全職校內員工兼任，且不會獲得額外薪酬。他們將及早介入有拒學風險的學生個況，與不願到校學生的家長合作，並協助家庭取得學校提供的心理健康 及其他支援資源，讓學生重返課堂。

各校校長須在9月30日(周三)前，在學校綜合計畫中提交聯絡員人選。拒學行為通常與身心障礙或焦慮、憂鬱等心理健康問題有關，2024至2025學年，紐約市身心障礙學生的長期缺勤率高達43%。

教育倡議人士批評，市府多年來未能有效控制長期缺勤問題，導致情況持續惡化，如今不得不增設相關職位。另有批評者指出，目前的安排只會為教師增加一項沒有額外薪酬的工作，相關服務應交由其他專業人員負責。

一名市教育局內部人士表示，「為什麼不能由市府其他部門處理？這只會再增加一項工作，分散教師對教學的注意力」。

多項研究顯示，長期缺課與成績偏低、藥物使用、犯罪行為及輟學等問題相關，部分學生即使重返課堂，也可能難以彌補失去的學習時間。布碌崙(布魯克林)學院及紐約市立大學研究生中心(CUNY Graduate Center)教育領導、法律與政策教授David Bloomfield形容，設立聯絡員是「良好的第一步」，但當局仍須採取更多措施。

市教育局發言人表示，拒學聯絡員將為應對長期缺勤建立一套「穩固框架」，但要實現讓每名學生正常到校的共同目標，仍需長期努力，「紐約市公校致力消除妨礙學生到校的障礙，確保每名學生都有機會在學業、社交及情緒發展方面取得成功」。