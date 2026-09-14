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紐約市議員喊特殊高中招生制度改革 亞潮盟反對

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市兩名市議員近期提議改革特殊高中招生制度，主張部分特殊高中不再將入學考試成績...
紐約市兩名市議員近期提議改革特殊高中招生制度，主張部分特殊高中不再將入學考試成績作為唯一錄取標準，引起反對聲浪。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市議員提議改革特殊高中招生，放寬部分學校對SHSAT的唯一錄取標準；亞潮盟則反對，主張應強化學生準備而非改變錄取制度。

紐約市兩名市議員近期提議改革特殊高中招生制度，主張部分特殊高中不再將入學考試(SHSAT)成績作為唯一錄取標準。亞潮盟(Asian Wave Alliance，AWA)13日發表聲明表示強烈反對，認為提案將削弱客觀的考試制度，並可能減少亞裔學生的入學機會。

市議員威廉斯(Nantasha Williams)及萊斯勒(Lincoln Restler)日前致函市長曼達尼(Zohran Mamdani)和市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)，形容現行特殊高中招生制度「存在嚴重缺陷」，要求市府立即採取行動。威廉斯並希望，改革最遲能在下一個招生周期實施。

最新數據顯示，史岱文森高中(Stuyvesant High School)新一屆777名九年級學生中，僅有三名非洲裔及21名西語裔學生，另有534名亞裔及133名白人學生。

根據州法，史岱文森高中、布朗士科學高中及布碌崙(布魯克林)科技高中須以SHSAT作為唯一錄取標準。兩名市議員認為，其餘五所未被州法明確列名的特殊高中，可改以SHSAT基本分數為門檻，再配合在校成績、教師推薦信、申請文章及申請者背景綜合錄取。

提案還建議，將特殊高中「探索計畫」(Discovery Program)集中於全市15個貧困率最高的學區、在所有初中普及高階數學課程，並促請州府廢除要求三所特殊高中以SHSAT作為唯一錄取標準的相關州法。

無黨派政治團體亞潮盟則認為，「綜合評估」欠缺透明度，實際上將減少亞裔學生的入學機會。該組織主席朱雅婷(Yiatin Chu)引用市公校2025年人口數據表示，低收入學生比例排名第15的學區，亞裔學生占比不足5%，但排名第16的學區，亞裔占比升至22%；她質疑，將資格限定於15個貧困率最高的學區，會排除其他地區同樣有需要的低收入學生。

朱雅婷表示，市府應加強所有學生的學業準備，使其有能力競爭特殊高中學額，而非以改變學生族裔組成為目標調整招生制度。亞潮盟主張保留SHSAT，同時擴大免費備考資源、改善初中課程，並增加特殊高中學額，協助更多資源不足的學生入讀。

精華 FAQ

  • 威廉斯與萊斯勒主張，未被州法列名的5所特殊高中可不再只看SHSAT，改以基本分數為門檻，再結合在校成績、推薦信、文章與背景綜合錄取。

  • 亞潮盟認為綜合評估欠缺透明度，實際上會減少亞裔學生的入學機會；他們主張保留SHSAT，並透過更多備考資源與課程改善來提升競爭力。

  • 提案建議把Discovery Program集中在全市15個貧困率最高學區，並在所有初中普及高階數學課程，同時促請州府廢除三所特殊高中必須只用SHSAT的州法。

亞裔 紐約市 曼達尼

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