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美亞裔多種族占五分之一 Wasian世代 再掀身分認同爭議

記者范航瑜╱紐約報導
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「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。...
「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。圖為美國花式滑冰奧運金牌得主劉美賢(Alysa Liu)。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

隨著Wasian在社群與好萊塢走紅，白亞混血族群成為美國新焦點，也引發亞裔身分認同與選角資源分配的爭議。

谷愛凌與劉美賢今年的冬奧摘金，到5月的中央公園數千人聚會，「Wasian(白亞混血)」正成為美國流行文化的新關鍵詞。紐約雜誌(New York Magazine)旗下文化網站Vulture，近日以「Wasian世代」(The Wasian Generation)為題，探討白人與亞裔混血族群近年突然躍入主流視野的現象，也重新引發了關於亞裔身分的討論。

「Wasian」由White與Asian兩字組合而成，泛指具有白人及亞裔血統者。過去，夏威夷語「hapa」曾被廣泛用來形容半亞裔人士，但隨著文化挪用爭議，「Wasian」近年逐漸在TikTok等社群平台流行。今年5月10日，數千名混血亞裔湧入中央公園參加「Wasian Gathering」活動。Partiful活動報名頁面顯示，最終有逾3800人表示參加、近1300人表示可能出席。

據Vulture引述皮尤研究中心(Pew Research Center)數據，全美亞裔人口2024年已達2640萬，是2000年的兩倍以上；其中約五分之一為多種族人士，而這些多種族亞裔中，82%同時具有白人血統。這個族群尤其年輕，44%未滿18歲，56%不到25歲。

紐約市人口規畫資料顯示，2023年亞裔已占紐約市人口14.9%，較1970年的1.2%大幅增加。官方統計並沒有單獨設置「白人與亞裔混血」這一項，因此，難以精確計算紐約究竟有多少Wasian。但近年走紅的混血亞裔明星中，不少與紐約有直接關係。

「我變美的那夏天」(The Summer I Turned Pretty)女主角蘿拉董(Lola Tung)就出生並成長於紐約，高中就讀曼哈頓拉瓜迪亞音樂藝術與表演藝術高中(LaGuardia High School)，其外祖父來自中國寧波。另一名近年受到矚目的演員Havana Rose Liu則是土生土長的布碌崙(布魯克林)人，父親為華裔、母親為愛爾蘭裔。她最初在華盛頓廣場公園被星探發掘，之後踏入模特及影視圈。

不過，Vulture報道引出的更尖銳問題是：隨著Wasian演員走紅，好萊塢是否會將原本可由全亞裔演員出演的角色，優先交給白人、亞裔混血演員？接受雜誌採訪的影業工作者擔憂，選角者可能認為這類演員既保有亞裔辨識度，又因外貌更接近白人主流審美而較容易營銷。結果是，混血演員不只取得專為混血角色設置的機會，也可能擠占一般亞裔角色的市場。

精華 FAQ

  • Wasian由White與Asian組成，指白人與亞裔混血者。近年因社群平台擴散、名人曝光與中央公園大型聚會而爆紅，成為美國流行文化中的新身分標籤。

  • Pew數據顯示，美國亞裔2024年達2640萬，較2000年翻倍以上；其中約五分之一為多種族，且82%同時具有白人血統，族群也明顯年輕化。

  • 部分業界人士擔心，選角者可能偏好外貌更接近白人主流審美的Wasian演員，讓他們不只取得混血角色，也可能搶走原本可由全亞裔演員演出的機會。

亞裔 谷愛凌 中央公園

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