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華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

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華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

記者劉梓祁／紐約報導
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華埠商業改進區(Chinatown BID)的志願者各手持一名9/11罹難者的照...
華埠商業改進區(Chinatown BID)的志願者各手持一名9/11罹難者的照片，在燭光中追思逝者，提醒下一代延續「永不忘記」的承諾。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華裔退伍軍人會在劉國樑廣場舉辦9/11 25周年追思。
  • 重點二：25名商改區志願者手持罹難者照片與燭光默哀。
  • 重點三：各界強調紀念9/11與有毒粉塵後續傷病影響。

9/11恐襲事件25周年，紐約華裔美國退伍軍人會(American Legion Lt. B. R. Kimlau Chinese Memorial Post 1291)11日於華埠劉國樑廣場(Kimlau Square)舉行追思儀式，廣場豎起大幅國旗；華埠商業改進區(Chinatown BID)的25名志願者各自手持一名9/11罹難者的照片，在燭光中追思逝者，提醒下一代延續「永不忘記」的承諾。

儀式由軍人會評議、紐約州史上首位亞裔法官伍元天(Randall Eng)主持。儀式下午5時開始，與會者先迎接國旗、宣誓並唱國歌，接著敲響「四組五聲鐘」(Striking the Four Fives)，向殉職消防員及9/11罹難者致敬。現場並舉行點燭、獻花圈、鳴鐘及吹奏熄燈號等儀式，民眾在紀念碑前手持燭光默哀。

軍人會主席黃建中(Kenneth Wong)回憶，2001年9月11日當首架客機撞上世貿中心北塔時，他正在新州辦公室；襲擊發生後，他與另一名已自美國海軍退役、當時加入紐約州海軍民兵的軍官立即被召回現役，並在市緊急事務管理部門工作，到世貿遺址巡查，確保執勤人員配有適當防護裝備。黃建中表示，9/11造成2977人死亡，但此後還有許多人因接觸有毒粉塵而罹患癌症等疾病；他的堂親、該會前主席伍顯宗(Mark Eng)便於去年11月因肺癌去世。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，25年前她仍是哥大學生，當時從宿舍窗戶親眼看到世貿雙塔燃燒、倒塌，之後留下空蕩的天際線。她說，除了近3000名當日罹難者，也不能忘記多年來因有毒粉塵及其他暴露而患病、死亡的人士，尤其華埠長期承受9/11後的健康及經濟衝擊，社會仍須繼續為倖存者及罹難者家屬爭取支援。

州眾議員鄭永佳(Lester Chang)說，9/11後他被召回現役，先赴五角大樓，其後返回紐約參與國土安全相關工作，數年後又赴阿富汗服役。他指出，世貿中心倒塌不僅奪走數千條生命，也對華埠帶來長遠影響；隨著親歷9/11的一代逐漸老去，更有責任讓當年尚未出生或年輕的下一代繼續了解這段歷史。

市議員馬泰(Chris Marte)說，9/11後華埠及金融區一度被認為難以復甦，但居民、商戶和社區組織選擇留下並重建；如今更重要的是思考未來25年如何把這段共同記憶繼續傳下去。

代表紐約中華公所出席的顧問曾偉康表示，紐約人在城市最黑暗的時刻不分出身、語言和政治立場站在一起，華埠雖受到嚴重衝擊，但社區亦靠彼此扶持走過危機；25年後，同樣的團結精神仍將居民再次帶到一起。

華埠商改區行政總監陳作舟說，今年特別安排25名志願者參與紀念活動，其中包括史岱文森高中學生，每人手持一名9/11罹難者的照片和燭光，象徵25周年。他說，每一張照片背後都有一個家庭和一段人生，要繼續講述罹難者故事，讓年輕一代在多年後仍能念出他們的姓名，使「永不忘記」不只停留在口號。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、市公園局藝術與古蹟主管Jonathan Kuhn、市府社區心理健康辦公室主任黃伊華(Eva Wong)等人也出席了活動。

紐約華裔美國退伍軍人會辦9/11事件25周年追思會，在華埠劉國樑廣場點燭悼念。(...
紐約華裔美國退伍軍人會辦9/11事件25周年追思會，在華埠劉國樑廣場點燭悼念。(記者劉梓祁／攝影)

精華 FAQ

  • 活動由紐約華裔美國退伍軍人會在華埠劉國樑廣場舉行，華埠商業改進區也動員25名志願者參與；多名州、市民意代表與社區人士到場，共同悼念9/11罹難者。

  • 現場先迎接國旗、宣誓並唱國歌，接著敲響「四組五聲鐘」，再進行點燭、獻花圈、鳴鐘與吹奏熄燈號；民眾也在紀念碑前手持燭光默哀致意。

  • 與會者指出，9/11不僅造成近3000人當日罹難，後續有毒粉塵也讓許多人罹患癌症等疾病；華埠長期承受健康與經濟衝擊，因此仍需持續為倖存者及家屬爭取支援。

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