光影與空椅 紐約向9/11遇難者遙寄哀思
AI重點
文章重點整理：
9/11事件25周年之際，曼哈頓世貿中心交通樞紐Oculus當天聚集了不少民眾觀看「光之楔」(Wedge of Light)。這項設計源自建築師李伯斯金(Daniel Libeskind)2003年的世貿重建總體規畫：陽光透過天窗照入室內，光線移動的時段對應2001年首架飛機撞擊北塔的8時46分至北塔倒塌的10時28分。紐新航港局表示，這一設計每年9月11日都會出現。
來自加拿大的華人旅客陳女士(化名)與丈夫均已退休，原計畫到紐約觀看美國網球公開賽並支持中國選手鄭欽文。鄭欽文的賽事前兩日結束後，兩人決定多待兩天，到下城參觀9/11紀念活動。「9/11是一個全世界都知道的事件，當時我們都是從電視和新聞裡看到。有機會在25周年時來到紐約，也想來紀念館和現場走一走，也是向遇難者表達哀思。」
市內多處同日舉行紀念活動。市消防局在河濱大道消防員紀念碑前追悼343名殉職消防員，史泰登島「明信片」紀念碑舉行當地遇難居民紀念儀式；位於世貿遺址對面的第十消防隊(Ten House)開放民眾入內致意。
曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)當天則在草坪上放置了2753把空椅，每把椅子代表一位9/11事件中的罹難者。入夜後，美國交響樂團(American Symphony Orchestra)在公園內舉行了免費戶外音樂會，演出柯普蘭(Aaron Copland)「平民號角」、馬勒(Gustav Mahler)第十交響曲慢板及喬治．沃克(George Walker)「弦樂抒情曲」等作品。
入夜後，下城「光之致敬」(Tribute in Light)兩道光柱由日落亮至翌日黎明。市府也在全市LinkNYC資訊亭推出「記憶標記：9/11」(Memory Markers: 9/11)，標示救援和善後工作的地點，包括中城臨時應急指揮中心舊址及史泰登島鮮溪(Fresh Kills)世貿殘骸處理場。
光之楔是依據李伯斯金的重建規畫設計，讓陽光在特定時段照入室內，對應2001年首架飛機撞擊北塔到北塔倒塌的關鍵時間，成為9/11周年紀念象徵。 布萊恩公園草坪上放置了2753把空椅，每把椅子代表1位9/11罹難者，藉由空位形式呈現失落與哀悼，也讓民眾在現場更直觀感受事件帶來的傷痛。 除了Oculus與布萊恩公園，市消防局在河濱大道消防員紀念碑追悼殉職消防員，第十消防隊開放致意，夜間則有光之致敬與免費戶外音樂會等活動。
精華 FAQ
光之楔是依據李伯斯金的重建規畫設計，讓陽光在特定時段照入室內，對應2001年首架飛機撞擊北塔到北塔倒塌的關鍵時間，成為9/11周年紀念象徵。
布萊恩公園草坪上放置了2753把空椅，每把椅子代表1位9/11罹難者，藉由空位形式呈現失落與哀悼，也讓民眾在現場更直觀感受事件帶來的傷痛。
除了Oculus與布萊恩公園，市消防局在河濱大道消防員紀念碑追悼殉職消防員，第十消防隊開放致意，夜間則有光之致敬與免費戶外音樂會等活動。
上一則
保存悼念留言木梁史料 邀民眾參與
下一則