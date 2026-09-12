光影與空椅 紐約向9/11遇難者遙寄哀思

布萊恩公園(Bryant Park)11日在草坪上放置了2753把空椅，每把椅子代表一位9/11事件中的罹難者。(記者范航瑜／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世貿中心Oculus以光之楔重現9/11撞擊時刻。

世貿中心Oculus以光之楔重現9/11撞擊時刻。 重點二： 布萊恩公園擺放2753把空椅悼念遇難者。

布萊恩公園擺放2753把空椅悼念遇難者。 重點三：紐約多地舉辦紀念活動並點亮光之致敬。

9/11事件25周年之際，曼哈頓 世貿中心交通樞紐Oculus當天聚集了不少民眾觀看「光之楔」(Wedge of Light)。這項設計源自建築師李伯斯金(Daniel Libeskind)2003年的世貿重建總體規畫：陽光透過天窗照入室內，光線移動的時段對應2001年首架飛機撞擊北塔的8時46分至北塔倒塌的10時28分。紐新航港局表示，這一設計每年9月11日都會出現。

世貿中心交通樞紐Oculus 在11日聚焦了不少民眾觀看「光之楔」(Wedge of Light)。(記者范航瑜／攝影)

世貿中心交通樞紐Oculus在11日聚焦了不少民眾觀看「光之楔」(Wedge of Light)。(記者范航瑜／攝影)

來自加拿大的華人 旅客陳女士(化名)與丈夫均已退休，原計畫到紐約觀看美國網球公開賽並支持中國選手鄭欽文 。鄭欽文的賽事前兩日結束後，兩人決定多待兩天，到下城參觀9/11紀念活動。「9/11是一個全世界都知道的事件，當時我們都是從電視和新聞裡看到。有機會在25周年時來到紐約，也想來紀念館和現場走一走，也是向遇難者表達哀思。」

市內多處同日舉行紀念活動。市消防局在河濱大道消防員紀念碑前追悼343名殉職消防員，史泰登島「明信片」紀念碑舉行當地遇難居民紀念儀式；位於世貿遺址對面的第十消防隊(Ten House)開放民眾入內致意。

布萊恩公園(Bryant Park)11日在草坪上放置了2753把空椅，每把椅子代表一位9/11事件中的罹難者。(記者范航瑜／攝影)

曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)當天則在草坪上放置了2753把空椅，每把椅子代表一位9/11事件中的罹難者。入夜後，美國交響樂團(American Symphony Orchestra)在公園內舉行了免費戶外音樂會，演出柯普蘭(Aaron Copland)「平民號角」、馬勒(Gustav Mahler)第十交響曲慢板及喬治．沃克(George Walker)「弦樂抒情曲」等作品。

入夜後，下城「光之致敬」(Tribute in Light)兩道光柱由日落亮至翌日黎明。市府也在全市LinkNYC資訊亭推出「記憶標記：9/11」(Memory Markers: 9/11)，標示救援和善後工作的地點，包括中城臨時應急指揮中心舊址及史泰登島鮮溪(Fresh Kills)世貿殘骸處理場。

11日上午，曼哈頓下城國家9/11紀念廣場舉行了恐襲25周年紀念儀式。(記者范航瑜／攝影)