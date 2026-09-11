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曼哈頓橋頭卡車撞華人 1死2命危

記者劉梓祁／紐約報導
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華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落...
華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落的木棍及血跡。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)橋頭(又稱橋腳)10日上午發生致命車禍，一輛載滿木製棧板的卡車駛經大乘寺前，撞倒三人，隨後繼續往前開，直至包厘街(Bowery)交喜士打街(Hester St.)處停下。

目擊者說，三名遭撞者均為華人，包括一名77歲男子及兩名分別為71歲、52歲的女子；男子傷重死亡，兩名女子均傷勢嚴重，其中一人為死者女兒。

這一街區去年才發生造成兩人死亡的車禍，包括一名63歲華婦，車禍再度引發社區對曼哈頓橋出口交通安全的質疑。

事故約於上午10時40分發生。監控影片顯示，卡車快速駛過大乘寺前，輪胎擦著路緣前進，後輪一度壓上路緣，隨即撞倒三人。

事故後，大乘寺前地面可見掉落的木棍及血跡。卡車是否超速、事發前是否失控，以及事故起因，仍待市警(NYPD)調查。

現場所見，涉事卡車載有大量層層堆疊的木製棧板，貨物高度超過車頭。車輛停下後，右側至少前後有兩個輪胎癟氣，前擋風玻璃破碎；其後方另停有一輛深色廂型車。66歲男司機在現場接受酒駕及毒駕檢測，目前尚未被捕。

事故發生後，包厘街介於堅尼路(Canal St.)與喜士打街之間的整段路段封閉，大量警員在場處理，由市警公路巡警部門(NYPD Highway)調查事故經過。

現場目擊者、藥房業者Bensen Lee表示，他看到卡車衝上大乘寺旁的路緣，撞到三人後仍繼續前進。他稱，一輛藍色廂型車其後駛至卡車前方試圖將其攔下，遭卡車撞擊，廂型車司機亦受傷送醫。另有知情人士表示，廂型車曾遭卡車從後方撞上。兩車碰撞的完整經過，仍待警方確認。

事發時正在附近出席活動的州參議員陳學理(Steve Chan)表示，一名本應安享晚年的長者就此喪生，令人難以接受，當局須查明原因，依法追究責任。

曾在毗鄰曼哈頓橋的市警七分局任職十年的陳學理表示，過去執勤期間，曾多次見到汽車或卡車高速駛離大橋，衝向橋腳的三角地帶。

經過事發地、在華埠工作的雷自然表示，該處早已是交通安全「黑點」，從橋上下來的車流令行人深感不安。他說，附近不少長者步行緩慢，有人使用助行器或拐杖，面對轉彎車輛難以及時避讓，有些人寧願繞遠路，也不願在橋頭直接過街。

去年堅尼路交包厘街、靠近曼哈頓橋入口的位置也曾發生致命車禍。一輛駛離大橋的雪佛蘭轎車衝上人行道，撞死一名男性自行車騎士及坐在長椅上的63歲華裔婦女May Kwok，事發位置在堅尼路115號道明銀行(TD Bank)外。涉事車輛還撞上路旁一輛無人乘坐的警用廂型車，司機及乘客一度逃離，隨後被捕。

當時，華埠社區已要求市府優先處理曼哈頓橋附近頻發的致命車禍。

華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)
華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)

華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)
華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)

車禍發生時恰在附近出席活動的州參議員陳學理(Steve Chan)表示，一名本應...
車禍發生時恰在附近出席活動的州參議員陳學理(Steve Chan)表示，一名本應安享晚年的長者就此喪生，令人難以接受，當局必須查明原因，依法追究責任。(記者劉梓祁／攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)
華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；66歲男司機在現場接...
華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；66歲男司機在現場接受酒駕及毒駕檢測。(記者劉梓祁／攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報取自監視錄影)
華埠曼哈頓橋頭10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報取自監視錄影)

華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)
華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)

華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)
華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁／攝影)

華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落的...
華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落的木棍及血跡。(記者劉梓祁／攝影)

華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報獲取)
華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報獲取)

華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠曼哈頓橋10日再發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

精華 FAQ

  • 事故中共有3名華人遭撞，包括1名77歲男子與2名71歲、52歲女子；其中男子傷重不治，2名女子則均為重傷送醫，且其中1人是死者女兒。

  • 監控顯示卡車快速駛過大乘寺前，輪胎一度擦上路緣後撞倒3人，之後仍往前行至包厘街與喜士打街附近才停下，車上載滿高堆木製棧板。

  • 因為去年同一帶才發生過造成2人死亡的車禍，社區長期認為曼哈頓橋出口周邊是交通安全黑點，尤其對步行緩慢的長者風險很高。

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