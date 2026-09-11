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市警109分局主要罪案降33% 偷車減4成 Honda、Lexus仍是肥羊

記者高雲兒／紐約報導
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市警109分局局長喬杜里表示，汽車重大竊盜較去年同期減少逾四成，但今年至今仍較去...
市警109分局局長喬杜里表示，汽車重大竊盜較去年同期減少逾四成，但今年至今仍較去年同期增加約一成。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警109分局舉行警民會議，公布最新治安及執法數據。警方表示，最近28天七項主要罪案下降約33%；汽車重大竊盜較去年同期減少逾四成，但今年至今仍較去年同期增加約一成。近期針對兩輪電動車、非法攤販及違規停車的執法均明顯增加，其中兩輪電動車傳票較去年同期增加逾八倍，另已拖走523輛違規或長期占道車輛。

109分局局長喬杜里(Karam Chowdhury) 表示，最近28天轄區共發生42宗汽車重大竊盜案，去年同期為72宗，減少30宗，降幅約41.7%；不過若以今年至今計算，汽車竊盜仍較去年同期增加約10%。

喬杜里說，目前109分局轄區內最常成為竊賊目標的三款汽車分別為Honda CR-V、Lexus RX及Lexus GX，擁有相關車款的居民應特別提高警覺。

109分局近期與警民會合作，向轄區居民派發方向盤鎖及AirTag等追蹤設備。警方表示，傳統方向盤鎖雖然簡單，仍能增加竊車難度；追蹤設備則可在車輛失竊後協助警方迅速掌握位置。過去已有案件因車主在車內安裝追蹤設備，警方得以鎖定被偷車輛位置，封鎖道路並拘捕涉案嫌犯，因此建議高風險車款車主考慮同時使用方向盤鎖及定位裝置。

109分局並公布近期針對兩輪電動車、非法攤販及違規停車的執法情況。喬杜里表示，他在接任109分局指揮官前與社區居民交流時，攤販、兩輪電動車及違規停車是居民反覆提出的三大生活品質問題，因此上任後將其列為重點執法項目。

警方表示，最近28天共針對兩輪電動車開出148張傳票，去年同期僅16張，增加約825%；同期沒收兩輪電動車的數量亦較去年增加約237%。非法攤販方面，最近28天共開出247張相關傳票，去年同期為99張，增加約149%。警方表示，除開出傳票外，亦會視情況依法沒收違規攤販使用的設備及物品。

會上亦有居民反映法拉盛緬街一帶的賣淫問題，希望警方整治。109分局回應，警方已多次與市警風化組在相關地區展開聯合行動，每次行動均會拘捕約10至15人。

紐約市警109分局日前舉行警民會議，公布最新治安及執法數據。(記者高雲兒／攝影)
紐約市警109分局日前舉行警民會議，公布最新治安及執法數據。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 警方指出，轄區最近28天七項主要罪案約下降33%，汽車重大竊盜為42宗，較去年同期72宗少30宗，降幅約41.7%，治安指標呈現改善。

  • 分局長表示，最常被下手的車款依序為Honda CR-V、Lexus RX及Lexus GX，呼籲車主提高警覺，並考慮使用方向盤鎖與AirTag等追蹤設備。

  • 109分局近期重點整治兩輪電動車、非法攤販及違規停車；28天內兩輪電動車傳票增至148張，非法攤販傳票247張，並拖走523輛違規或長期占道車。

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