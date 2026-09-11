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華人駕駛心臟病發 休班警及時拉他出車外救命

記者胡聲橋／紐約報導
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一名休班警察在布碌崙8大道上將昏迷的華人駕駛拉出車外，及時挽救了他的生命。(高應...
一名休班警察在布碌崙8大道上將昏迷的華人駕駛拉出車外，及時挽救了他的生命。(高應達提供)

一名休班的紐約市警員6日中午在布碌崙(布魯克林)8大道，將一名昏迷的華人駕駛從行駛中的汽車中救出，並對他施以心肺復甦術，整個過程被附近一家商店的監控攝影機拍了下來。

事件發生在8大道交60街十字路口，時間為中午11時26分。錄像顯示，在行人通過十字路口時，一輛銀灰色休旅車沿8大道緩慢駛過路口，並停了下來，接著這輛車又重新啟動，夢遊般往前開。

該名休班警察說，他當時注意到有一輛車闖了紅燈，隨後意識到該車駕駛出現了嚴重問題，他馬上採取行動。

錄像顯示，警員跨出停靠路邊的車，奔向出事車輛，他跟車走了好幾步後，又探身進駕駛車窗，將車停了下來。警員接著開車門將駕駛從車上拉下來，並在路邊對這名駕駛施行心肺復甦術。

州眾議員第49選區領袖高應達表示，銀灰色休旅車的駕駛是一位30多歲的華人男子，在開車時心臟病發，昏了過去，幸虧這位休班警員及時救了他。該名駕駛被送進醫院接受治療，目前病情穩定。

市議員莊文怡看到影片後，在社群媒體上讚揚這名警察。她說，這名休班警察當時不僅救了當事駕駛，也避免了其他人受傷害。莊文怡呼籲市議會表彰這名警員。

精華 FAQ

  • 事件發生在布碌崙8大道交60街十字路口，時間是6日中午11時26分。當時一輛銀灰色休旅車在路口異常行駛，隨後引發休班警員上前救援。

  • 錄像顯示，警員先從路邊車輛衝向事發車，跟車走了幾步後探身進駕駛窗將車停住，再打開車門把駕駛拉下來，隨即在路邊進行心肺復甦術。

  • 州眾議員第49選區領袖高應達表示，駕駛是一名30多歲華人男子，疑似在開車時心臟病發昏倒。該男子已被送醫治療，目前病情穩定。

華人 心臟病 布碌崙

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