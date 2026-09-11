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8旬長者遭詐逾10萬 法拉盛華男上門取款被捕

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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來自皇后區法拉盛的28歲男子鄭錢林(Qianlin Zheng，音譯)涉嫌詐欺老...
來自皇后區法拉盛的28歲男子鄭錢林(Qianlin Zheng，音譯)涉嫌詐欺老年人，被控二級重大盜竊罪。(康州史丹福警局)

康州史丹福(Stamford)警方破獲一宗針對老年人的「上門取現」詐騙案，一名82歲居民被騙逾10萬元，嫌犯為來自皇后區法拉盛的28歲男子鄭錢林(Qianlin Zheng，音譯)，被控二級重大盜竊罪。

史丹福警局金融犯罪組表示，鄭錢林於本月8日被捕。調查顯示，受害者多次遭同一類型騙局欺騙，累計損失超過10萬元。鄭錢林涉前往史丹福取走一個包裹，其中據信裝有約1萬5000元現金。截至10日，警方未說明此前逾10萬元款項，是否由同一名取款者收走。

根據康州司法部門10日上午更新的法院紀錄，鄭錢林生於1997年，面臨一項二級重大盜竊重罪指控，案件仍處於等待答辯階段。保釋金定為5萬5000元，仍未獲釋，下一次出庭日期為10月22日上午9時。

警方指出，這類「上門取款詐騙」(courier scam)通常由境外詐騙者操作。騙徒透過電話、簡訊或電子郵件聯繫受害者，冒充美國政府官員、執法人員或金融調查人員，聲稱受害者的身分資料、銀行帳戶或社會安全號碼涉及犯罪，或資金正面臨風險，藉此製造恐慌和緊迫感。

騙徒隨後會要求受害者「配合調查」或「保護資產」，提領大筆現金、購買黃金或其他高價物品，再交給親自上門的「取款員」。警方表示，部分取款員甚至會使用事先約定的暗號，或出示偽造文件，使整個交易看起來更加可信。

警方提醒，真正的美國政府機構不會派人到居民家中收取現金、黃金、禮卡或其他貴重物品。若有人自稱政府或執法人員要求交付款項，應立即掛斷電話，再透過政府機構官方網站查找電話號碼自行聯絡核實，不應使用來電者提供的號碼；來電顯示亦可能遭偽造，不能作為對方身分真實的證明。

精華 FAQ

  • 受害者是一名82歲的史丹福居民，警方指出他多次遭同類手法詐騙，累計損失已超過10萬元，顯示這是一起鎖定長者的持續性騙局。

  • 嫌犯是來自皇后區法拉盛的28歲男子鄭錢林，於本月8日被捕。法院紀錄顯示他面臨一項二級重大盜竊重罪指控，目前案件仍在等待答辯。

  • 警方表示，騙徒常冒充政府官員或執法人員，透過電話、簡訊或電郵製造恐慌，要求受害者提現、買黃金或貴重物，再交給上門的取款員。

法拉盛 皇后區 詐騙

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