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9/11後25年 紐約癌患遽增 華埠曾被排除援助 人口流失

記者高雲兒／紐約報導
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皇后學院(Queens College)9日舉行「悲劇、創傷與轉變：9/11浩劫...
皇后學院(Queens College)9日舉行「悲劇、創傷與轉變：9/11浩劫25年後」座談會。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

座談會指出，9/11後25年來紐約仍承受長期健康與社區衝擊，世貿中心暴露族群癌症增加，華埠則因援助排除與重建外溢效應而持續受創。

皇后學院(Queens College)9日舉行「悲劇、創傷與轉變：9/11浩劫25年後」座談會，多名學者從公共衛生、城市重建等角度，回顧9/11恐襲25年來給紐約造成的長期影響。學者指出，目前已有約15萬5000人加入世貿中心健康計畫，僅過去一年就新增約1萬人，癌症病例隨暴露人群老化快速增加；另一方面，災難後大規模重建雖令曼哈頓下城迅速復甦，曼哈頓華埠等周邊社區卻未同受其惠，起初更被排除在部分聯邦救災援助範圍之外，其後經歷失業、人口流失及住房成本上升等連鎖衝擊，9/11對社區造成的影響遠超恐襲本身。

皇后學院教授、職業及環境醫學專家馬科維茲(Steven Markowitz)長期參與世貿中心健康計畫(World Trade Center Health Program)研究及醫療監測。他表示，目前約15萬5000名參與調查計畫者包括曾在世貿中心遺址工作、參與救援清理或居住附近的民眾，平均年齡在55歲至60歲之間，多數患有至少一種符合計畫認證的疾病。

他指出，呼吸系統疾病、創傷後壓力症候群(PTSD)、抑鬱及焦慮等問題較早浮現，癌症則在近十多年快速增加，如今已成為計畫治療的首要疾病。隨著當年暴露者老化，這也是為何25年後仍不斷有新參與者加入。

隨著參與者邁入老年，新的健康問題也開始受關注。馬科維茲表示，目前已有申請要求聯邦政府考慮將心臟病、失智症及部分自體免疫疾病納入保障。

皇后學院城市研究系主任切克(Melissa Checker)則聚焦9/11後曼哈頓下城重建。她指出，恐襲後聯邦政府投入大量資金協助金融區復甦，但重建利益並未平均惠及周邊社區，其中華埠就是明顯例子。

切克表示，9/11後最初畫定的部分聯邦救災援助範圍將華埠排除在外，儘管當地同樣受到粉塵、交通封鎖及商業停擺衝擊，不少居民和商戶最初仍無法取得相關援助，語言障礙及資格限制也增加申請難度。她援引估計稱，9/11後華埠一度約有75%的勞動人口失去工作。

華埠社區其後持續遊說，要求擴大援助邊界，最終部分救助才延伸到那裡，但切克形容，到那時「損害已經造成」。她指出，華埠其後出現人口流失、房價及租金上升，金融區重建加速的士紳化效應，也逐漸向華埠等鄰近社區蔓延。

在問答環節被問及華埠為何遭排除時，切克表示，相關邊界由聯邦緊急事故管理局(FEMA)畫定，最初以堅尼路(Canal Street)一帶為界。她認為，當時可能希望優先恢復作為重要經濟引擎的金融區，但強調自己並不掌握具體畫界決策過程。

座談會也談及當年在下城上學的兒童。馬科維茲表示，這批年輕人在世貿中心健康計畫中長期「很大程度上被忽視」，當年的兒童如今已成年並分散各地。國家職業安全衛生研究所(NIOSH)正嘗試建立「青年世代」研究，追蹤他們25年後的健康狀況。

皇后學院(Queens College)9日舉行「悲劇、創傷與轉變：9/11浩劫...
皇后學院(Queens College)9日舉行「悲劇、創傷與轉變：9/11浩劫25年後」座談會。(記者高雲兒／攝影)

精華 FAQ

  • 目前約有15萬5000人加入，且近一年又新增約1萬人。早期多見呼吸疾病、PTSD與焦慮抑鬱，近十多年則以癌症增加最明顯，並成為首要治療疾病。

  • 因FEMA最初劃定援助邊界時以堅尼路一帶為界，華埠被排除在外，加上語言障礙與資格限制，使不少居民和商戶難以及時申請救助，損失因此擴大。

  • 華埠先經歷失業與商業停擺，之後又面對人口流失、房價與租金上升。金融區快速重建帶來的士紳化效應，也逐步向周邊社區擴散，影響至今未完全消除。

癌症 911事件

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