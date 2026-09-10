我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普又點名台灣 稱晶片早該課重稅「100%、200%都可以」

iPhone Duo初體驗曝光：折痕幾乎消失 iPad mini要完蛋了？

9/11後25年 曼哈頓下城蛻變「24小時生活圈」熱門住宅區

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在9/11恐怖襲擊事件即將迎來的25周年後，曼哈頓下城已經歷成功轉型。(記者曹馨...
在9/11恐怖襲擊事件即將迎來的25周年後，曼哈頓下城已經歷成功轉型。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約報告指出，9/11後的曼哈頓下城在重建與投資推動下，已從冷清金融區蛻變為人口倍增、住宅與商業並進的24小時生活圈。

在9/11恐怖襲擊事件即將迎來25周年之際，紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)發表報告指出，曼哈頓下城已成功轉型，從過去冷清的傳統金融中心蛻變為充滿活力的「24小時生活圈」熱門住宅區。

報告顯示，重生的「原爆點」(Ground Zero)周邊區域人口從2001年的3萬2446人，暴增至2024年的7萬761人，增長逾一倍。包含華爾街(Wall Street)與翠貝卡(Tribeca)在內的下城住宅樓宇面積，在重建期間也大幅增加3080萬平方呎。

狄拿波利說，剛經歷恐襲的25年前根本無法想像原爆點周邊能有今日的面貌，正是憑藉龐大的資源投入與紐約居民的韌性，曼哈頓下城才能從廢墟中崛起，成為集住宅、零售、商業、餐飲及文化設施於一體的多元社區。

下城住宅結構的轉變主要得益於舊建築的翻新與轉型。1998年便畫設的「下城特別畫區」(Special Lower Manhattan District)為老舊商業大樓轉型為住宅提供了法規基礎。報告指出，在2010年至2026年間，金融區(FiDi)64%及翠貝卡48%的新增住宅單位均由舊樓擴建或改建而成，而非新建大廈。

除了住宅開發，公共與私人領域的巨額基礎設施投資亦是推動下城復興的關鍵。耗資14億元的富爾頓中心(Fulton Center)、40億元的世界貿易中心轉運樞紐、輪渡碼頭升級，以及南街海港(South Street Seaport)與17號碼頭的重修，均大幅提升了當地的生活機能與觀光吸引力。

曾親歷9/11後十年重建工作的紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)稱此轉型為「紐約歷史上最偉大的復甦故事之一」。他指出，恐襲後，許多人懷疑下城能否重現生機，但市府當時確立了不只是重建、更要重塑下城的願景，將原本僅在上班時間運作的商業區，打造成以人為本的全天候社區。

同時，下城的經濟韌性依然堅韌。報告指出2024年下城私營部門就業人數突破25萬7000人，較2000年成長6.4%，且產業型態已從過度依賴金融業，成功轉型為商業服務、休閒與餐飲旅宿並重的多元格局。

精華 FAQ

  • 最明顯的變化是，它已從過去只在上班時間運作的金融中心，轉型為兼具住宅、零售、餐飲、文化與商業機能的24小時生活圈，吸引更多居民長住。

  • 報告顯示，原爆點周邊人口從2001年的3萬2446人增至2024年的7萬761人，增幅超過一倍；下城住宅樓宇面積也在重建期間增加了3080萬平方呎。

  • 關鍵因素包括舊商辦改建為住宅、特別畫區提供法規支持，以及富爾頓中心、世界貿易中心轉運樞紐、輪渡碼頭與海港更新等重大投資，帶動多元產業發展。

華爾街 紐約州 曼哈頓 911事件

上一則

紐約垃圾桶新規警告期滿 房東未設指定加蓋垃圾桶最高罰200元

下一則

紐約在家自學孩童15年增逾2倍 家長：公校班級太大、成績太差
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

9/11 廿五年後癌症問題浮現 紐約華埠曾被排除災後援助範圍

9/11 廿五年後癌症問題浮現 紐約華埠曾被排除災後援助範圍
九一一事件25周年 倖存者患癌10年暴增1680%

九一一事件25周年 倖存者患癌10年暴增1680%
曼達尼公開9/11檔案 揭朱利安尼隱瞞有毒空氣危害

曼達尼公開9/11檔案 揭朱利安尼隱瞞有毒空氣危害
恐攻事件25年 川普紀念9/11受害者矢言「永不忘記」

恐攻事件25年 川普紀念9/11受害者矢言「永不忘記」

熱門新聞

長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判服刑期滿並須全額賠償。(圖由NYPD提供)

法拉盛華女盜失蹤長島夫妻280萬 判服刑期滿將遣返中國

2026-09-05 12:44
納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。(納蘇郡警局)

紐約長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

2026-09-03 17:10
林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。(受訪者提供)

貝賽華女擋自家車道吃罰單 陌生拖車索200元才「放車」

2026-09-04 14:54
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約州住宅用電價格已高居全美第三，僅次於夏威夷與加州。（美聯社）

紐約人注意…電費退款最高200元 符合這資格直接領錢

2026-09-04 15:04

超人氣

更多 >
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面
懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？

懶人包／拋棄王室身分來美6年 哈利、梅根為何又回頭？