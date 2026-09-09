屋主過世沒有繼承人 皇后區百萬住宅遭「霸屋」2年難驅離

皇后區貝賽一棟價值逾百萬元的獨立住宅，在屋主過世、房屋長期空置後，疑遭陌生男子入住逾兩年。圖為示意圖，非新聞中房屋。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 皇后區百萬住宅屋主過世無繼承人，房屋空置後遭陌生男子長期占住。

皇后區百萬住宅屋主過世無繼承人，房屋空置後遭陌生男子長期占住。 重點二： 紐約州已修法排除租霸，但本案因遺產與止贖未清，銀行無權直接驅離。

紐約州已修法排除租霸，但本案因遺產與止贖未清，銀行無權直接驅離。 重點三：公共管理人已申請清除非法占用者，居民正等待法院正式迫遷令。

皇后區 貝賽(Bayside)一棟價值逾百萬元的獨立住宅，在屋主過世、房屋長期空置後，疑遭陌生男子入住逾兩年。儘管紐約州 2024年已修法，明確將「租霸」(squatter)排除在租客定義之外，但由於原屋主沒有直系繼承人，房產長期陷入遺產及止贖程序，銀行又無權自行驅人。目前，周邊居民仍在等待正式的迫遷結果。

涉事住宅位於貝賽205街23-40號，原屋主Richard Klibschon於2018年去世，無子女或直系繼承人，房屋此後空置。鄰居稱，2024年3月起有一名男子住進屋內並更換門鎖，銀行文件也將屋內人士稱為「非法占用者」。居民相信此人為格拉斯(Vernon Glass)，但男子接受ABC新聞頻道訪問時僅承認住在屋內，拒絕確認身分。

案件之所以格外引發居民不滿，在於格拉斯有前科。2018年，長島納蘇郡(Nassau County)警方指他進入一棟空置住宅、更換門鎖，再將房屋出租給三人並收取數千元租金 ，他其後認罪，2019年底被判五年緩刑。2023年，法拉盛另一戶屋主也曾提告，指格拉斯與另一名女子未經許可、強行進入其住宅並要求法院驅離。但屋主律師表示，相關家庭在訴訟期間承受巨大財務壓力，房屋最終進入止贖程序，案件亦未能繼續。

代表皇后區及長島地區部分社區的聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)形容該事件是「非常糟糕的情況」，稱雖然此事並非聯邦管轄問題，各方仍應設法糾正。

儘管紐約州在2024年住房改革中已修改「不動產訴訟與程序法」(RPAPL)第711條，明文寫入「租客不包括霸屋者」。但該案件的特殊之處，在於原屋主已歿多年，且無近親直接接管房產。負責房貸的銀行律師曾向居民表示，因止贖拍賣尚未完成，銀行無權力直接趕走占用者，案件因此轉至皇后區遺產法院(Surrogate's Court)，並申請由公共管理人(Public Administrator)代表死者遺產。

皇后區公共管理人(Queens County Public Administrator)的文件顯示，該遺產住宅今年6月仍由公管處處理，並列入6月17日的房產拍賣，最低開標價為92萬5000元；房產資料又顯示，住宅6月22日以91萬5000元掛牌出售。

今年夏天，公共管理人提交文件，要求清除非法占用者，屋內人士並被通知今年7月出席聽證。但法院紀錄顯示，當天沒有人出庭反對公共管理人的申請。周邊居民正等待法院簽發正式迫遷令，一旦簽發，才能啟動實際清場程序。

對不少擁有自住房或投資房的華人而言，此案也凸顯另一風險：長期空置、屋主死亡後無人及時管理的住宅，尤其容易陷入產權與占有權真空。州府2024年通過的住房法案除處理租霸身分外，也加強防止盜竊房契(deed theft)及繼承房產遭不當收購的措施，並新增「死亡時轉移契據」(Transfer on Death Deed)機制，讓屋主可預先安排過世後的房產轉移。