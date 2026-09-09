我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

屋主過世沒有繼承人 皇后區百萬住宅遭「霸屋」2年難驅離

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區貝賽一棟價值逾百萬元的獨立住宅，在屋主過世、房屋長期空置後，疑遭陌生男子入...
皇后區貝賽一棟價值逾百萬元的獨立住宅，在屋主過世、房屋長期空置後，疑遭陌生男子入住逾兩年。圖為示意圖，非新聞中房屋。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：皇后區百萬住宅屋主過世無繼承人，房屋空置後遭陌生男子長期占住。
  • 重點二：紐約州已修法排除租霸，但本案因遺產與止贖未清，銀行無權直接驅離。
  • 重點三：公共管理人已申請清除非法占用者，居民正等待法院正式迫遷令。

皇后區貝賽(Bayside)一棟價值逾百萬元的獨立住宅，在屋主過世、房屋長期空置後，疑遭陌生男子入住逾兩年。儘管紐約州2024年已修法，明確將「租霸」(squatter)排除在租客定義之外，但由於原屋主沒有直系繼承人，房產長期陷入遺產及止贖程序，銀行又無權自行驅人。目前，周邊居民仍在等待正式的迫遷結果。

涉事住宅位於貝賽205街23-40號，原屋主Richard Klibschon於2018年去世，無子女或直系繼承人，房屋此後空置。鄰居稱，2024年3月起有一名男子住進屋內並更換門鎖，銀行文件也將屋內人士稱為「非法占用者」。居民相信此人為格拉斯(Vernon Glass)，但男子接受ABC新聞頻道訪問時僅承認住在屋內，拒絕確認身分。

案件之所以格外引發居民不滿，在於格拉斯有前科。2018年，長島納蘇郡(Nassau County)警方指他進入一棟空置住宅、更換門鎖，再將房屋出租給三人並收取數千元租金，他其後認罪，2019年底被判五年緩刑。2023年，法拉盛另一戶屋主也曾提告，指格拉斯與另一名女子未經許可、強行進入其住宅並要求法院驅離。但屋主律師表示，相關家庭在訴訟期間承受巨大財務壓力，房屋最終進入止贖程序，案件亦未能繼續。

代表皇后區及長島地區部分社區的聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)形容該事件是「非常糟糕的情況」，稱雖然此事並非聯邦管轄問題，各方仍應設法糾正。

儘管紐約州在2024年住房改革中已修改「不動產訴訟與程序法」(RPAPL)第711條，明文寫入「租客不包括霸屋者」。但該案件的特殊之處，在於原屋主已歿多年，且無近親直接接管房產。負責房貸的銀行律師曾向居民表示，因止贖拍賣尚未完成，銀行無權力直接趕走占用者，案件因此轉至皇后區遺產法院(Surrogate's Court)，並申請由公共管理人(Public Administrator)代表死者遺產。

皇后區公共管理人(Queens County Public Administrator)的文件顯示，該遺產住宅今年6月仍由公管處處理，並列入6月17日的房產拍賣，最低開標價為92萬5000元；房產資料又顯示，住宅6月22日以91萬5000元掛牌出售。

今年夏天，公共管理人提交文件，要求清除非法占用者，屋內人士並被通知今年7月出席聽證。但法院紀錄顯示，當天沒有人出庭反對公共管理人的申請。周邊居民正等待法院簽發正式迫遷令，一旦簽發，才能啟動實際清場程序。

對不少擁有自住房或投資房的華人而言，此案也凸顯另一風險：長期空置、屋主死亡後無人及時管理的住宅，尤其容易陷入產權與占有權真空。州府2024年通過的住房法案除處理租霸身分外，也加強防止盜竊房契(deed theft)及繼承房產遭不當收購的措施，並新增「死亡時轉移契據」(Transfer on Death Deed)機制，讓屋主可預先安排過世後的房產轉移。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於屋主已過世且無直系繼承人，房屋長期空置後疑遭陌生男子入住。雖然州法已排除租霸身分，但因產權與遺產程序未完成，驅離流程被拖延。

  • 因為房產仍在止贖與遺產處理中，銀行未完成拍賣前沒有權力直接清人；案件轉由皇后區遺產法院與公共管理人處理，必須先取得法院正式迫遷令。

  • 它提醒屋主若長期空置又未安排繼承，住宅容易陷入產權真空，被人趁虛而入。州府也因此推動防盜房契與死亡轉移契據機制，降低類似風險。

租金 皇后區 紐約州

上一則

華裔軍人忠烈坊 施工逾5年、耗百萬修復完成

下一則

假中獎詐騙老人170萬元 夫妻檔棄保潛逃牙買加 引渡回紐約
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
老宅兩度淹水恐遭拆屋 收購計畫尚未到位 一家無處安身

老宅兩度淹水恐遭拆屋 收購計畫尚未到位 一家無處安身
皇后區水患多 市府擬收購易淹住宅

皇后區水患多 市府擬收購易淹住宅
柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

柏克萊教授希臘遇害 灣區房屋疑遭「非法占住」

熱門新聞

紐約時報廣場持刀攻擊案現場遭到警方封鎖。(新華社)

美國銀行女高管時報廣場被刺身亡 她才剛請完產假復工

2026-09-01 21:30
長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判服刑期滿並須全額賠償。(圖由NYPD提供)

法拉盛華女盜失蹤長島夫妻280萬 判服刑期滿將遣返中國

2026-09-05 12:44
納蘇郡警方調查後，2日在喜克斯維爾(Hicksville)逮捕居住皇后區木邊(Woodside)的32歲女子Fnu Tierigeli，控以企圖二級重大盜竊罪。(納蘇郡警局)

紐約長島7旬婦被騙92萬元 皇后區亞裔女嫌落網

2026-09-03 17:10
聯邦政府新版「公共負擔」規則將於9月18日生效，紐約移民服務機構指出，「寒蟬效應」已經出現，已有亞裔家庭因擔心影響綠卡申請，要求退出白卡、糧食券等福利。(本報資料照片)

公共負擔新規9/18上路 亞裔家庭憂影響綠卡 退出白卡、糧食券福利

2026-09-01 07:22
林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。(受訪者提供)

貝賽華女擋自家車道吃罰單 陌生拖車索200元才「放車」

2026-09-04 14:54
紐約州住宅用電價格已高居全美第三，僅次於夏威夷與加州。（美聯社）

紐約人注意…電費退款最高200元 符合這資格直接領錢

2026-09-04 15:04

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲