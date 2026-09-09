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華裔軍人忠烈坊 施工逾5年、耗百萬修復完成

記者劉梓祁／紐約報導
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華埠軍人忠烈坊修復完成，歷經設計採購和施工逾五年。(記者劉梓祁／攝影)
華埠軍人忠烈坊修復完成，歷經設計採購和施工逾五年。(記者劉梓祁／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：曼哈頓華埠忠烈坊修復工程近日完成，總耗資約113萬9000元。
  • 重點二：工程自2021年啟動，歷經設計、採購與施工，原預計2026年7月完工。
  • 重點三：修復內容涵蓋石材、鋼構、接縫清洗與長椅維修，並保留原有構件。

位於曼哈頓華埠劉國樑廣場(Kimlau Square)的華裔軍人忠烈坊修復工程，已於近日完成。這項由市議會撥款、耗資約113萬9000元的工程，自2021年啟動設計程序，歷經設計、採購及施工，修復內容涵蓋牌坊石材、內部鋼構與接縫，並包括整體清洗及周邊長椅修復等。

市公園局(NYC Parks)說，工程設計於2022年9月完成，採購程序至2025年5月結束，其後進入施工階段。施工期間，忠烈坊以木板及圍欄封閉，原先預計於2026年7月完工。

忠烈坊是華埠紀念為國捐軀的華裔軍人的場所，牌坊上的中、英文題字，表達對為捍衛自由與民主而犧牲的華裔的追思。此次修復除處理外觀，也涉及石材與內部結構的整修。

公園局指出，施工方案包括拆卸牌坊橫梁與立柱的連接部位及頂部石材，移除出現裂縫的花崗岩，並保留可再利用的材料，或作為製作替換構件的模型；鋼構及連接件則按需要更新或翻修，石材部分採用與原貌相符的新花崗岩，並盡可能重新安裝原有構件。

其它修復項目包括清除及更換失效的砂漿接縫、對整體結構進行化學清洗，以及按需要加固基腳與地基。方案亦列明，在牌坊頂部、柱頂及兩側突出支架設置防鳥設施，並修復及清洗現有混凝土長椅。

此次忠烈坊修復之外，劉國樑廣場未來也將配合州紐約市府「華埠通達」(Chinatown Connections)計畫重新設計。根據此前公布的方案，忠烈坊將朝勿街(Mott St.)方向略作位移，為路口改造騰出空間；一旁的林則徐雕像也將在廣場內遷移，但兩座紀念設施均會保留。

華裔美國退伍軍人會與美國林則徐基金會此前表示，經多輪協商後支持重設方案。退伍軍人會主席黃建中(Kenneth Wong)當時表示，期待在重新設計的廣場舉辦紀念活動，並盼市府加強管理，防止未經授權的活動在廣場內舉行。

依照廣場重設規畫，劉國樑廣場面積將由約1萬1250平方呎增至約2萬7700平方呎，未來由市交通局(DOT)管理，華埠商業改進區(Chinatown BID)負責日常清潔與維護。

精華 FAQ

  • 這項修復工程近日完成，總耗資約113萬9000元。工程由市議會撥款支持，自2021年啟動設計程序，之後再經採購與施工等階段才完工。

  • 修復內容包括牌坊石材、內部鋼構與接縫整修，並進行整體清洗、基腳與地基加固，以及周邊混凝土長椅修復，部分損壞花崗岩也已更換。

  • 廣場將配合「華埠通達」計畫重新設計，忠烈坊會朝勿街方向略作位移，林則徐雕像也將遷移但保留；未來面積擴大，並由DOT管理、BID負責日常維護。

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