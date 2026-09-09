曼達尼公開9/11檔案 揭朱利安尼隱瞞有毒空氣危害
就在紐約市即將迎來9/11恐襲事件25周年之際，市長曼達尼(Zohran Mamdani)8日公開第一批詳細記錄世貿中心遺址空氣品質問題的文件；這些文件詳細說明，由朱利安尼(Rudy Giuliani)擔任市長的紐約市府當時對世貿中心遺址周邊有毒空氣了解多少、何時得知相關情況，並進而揭露當時的市府隱瞞有毒空氣的危害程度，才造成事發25年後仍有人因9/11而罹病身亡。
紐約市長：因恐襲病逝人數 已超當天喪生數
曼達尼8日與主持人兼評論員斯圖爾特(Jon Stewart)、9/11恐襲事件倡議人士共同宣布這一消息，指出這是官方首次向公眾公開超過17萬份與世貿中心遺址空氣品質有關的文件，「隨著時間流逝以及人員傷亡不斷增加，每當又有一名紐約客過早離世時，我們都會再次面對9/11事件所帶來的代價」；曼達尼說，因9/11恐襲罹患疾病而去世的人數，已經超過了當天在襲擊中喪生的人數。
他表示，此次公開的文件包括「哈丁備忘錄」(Harding Memo)、市環境保護局的檔案，以及與世貿中心7號樓有關的資料；這些文件將說明市府當時對世貿中心遺址周邊有毒空氣了解多少、何時得知相關情況，以及採取了哪些措施來降低自身可能承擔的法律責任。
距世貿遺址半哩空氣樣本 發現石棉
這些文件被存放在市府辦公室的68個檔案箱中，市府消息人士表示，這些檔案證實，當時紐約市民被告知世貿中心遺址附近的空氣是安全的；然而事實是，距離世貿中心遺址半哩開外地方所採集的空氣樣本中，都發現了石棉存在的證據。
「如果市府當時能夠站在倖存者身邊，在每一個階段為他們提供所需的一切，那將是另一回事」，曼達尼說道，然而事實並非如此，「人們之所以罹病，是因為他們所信任的領導者對他們撒了謊，告訴他們呼吸這些有毒空氣是安全的」。
8日公布的文件只是第一批，在未來12個月內，市府還將陸續公開更多資料，所有文件都將免費提供給公眾在線查閱。
此次記者會正值當年參與襲擊後救援與清理工作的人員，在25年後仍持續為健康問題抗爭之際。曾擔任急救人員、如今成為倡議人士的菲爾(John Feal)8日也與市長一同出席記者會，呼籲公眾重視相關問題。
他公開了首批超過17萬份文件，包含「哈丁備忘錄」、市環保局檔案與世貿中心7號樓資料，內容聚焦世貿遺址周邊空氣品質與市府應對過程。 文件顯示，朱利安尼任內的市府不僅知悉遺址周邊可能有毒，還向市民傳達空氣安全的訊息，並試圖降低自身法律責任，掩蓋危害程度。 因為多年來因9/11有毒粉塵與空污而罹病死亡的人數，已超過當天在襲擊中喪生的人數，顯示災後健康代價持續擴大且至今未止。
精華 FAQ
他公開了首批超過17萬份文件，包含「哈丁備忘錄」、市環保局檔案與世貿中心7號樓資料，內容聚焦世貿遺址周邊空氣品質與市府應對過程。
文件顯示，朱利安尼任內的市府不僅知悉遺址周邊可能有毒，還向市民傳達空氣安全的訊息，並試圖降低自身法律責任，掩蓋危害程度。
因為多年來因9/11有毒粉塵與空污而罹病死亡的人數，已超過當天在襲擊中喪生的人數，顯示災後健康代價持續擴大且至今未止。
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