3個月寬限期結束 紐約屋主未用官方垃圾桶今起開罰 最高罰200元

從8日開始，如果不是使用官方規格「NYC bin」的垃圾桶，市政府將開罰。（記者何振忠／攝影）

紐約市 清潔局將從8日(今日)起開始針對小戶型建築的垃圾桶執法，未使用官方規格「NYC Bin」垃圾桶的業主首次將面臨罰款。紐約市內所有家得寶(Home Depot)門市均出售「NYC Bin」，價格約60元，此外屋主也可透過DoorDash 、Instacart或Uber Eats線上購買。

這項規定的適用範圍包括紐約市內擁有一至九個住宅單元的建築，目前全市擁有大約75萬棟此類建築。此外，接受市清潔局垃圾收納服務的部分機構辦公室或宗教場所也在適用範圍之內。

該規定自2024年10月生效，並從今年6月1日起實施，上述業主須改用指定供應商生產的官方「NYC Bin」垃圾桶。

先前由於官方合作生產商供貨延遲，導致大量已訂購的垃圾桶無法到貨，市清潔局設定了三個月寬限期；在6月1日至9月7日間，市清潔局僅對違規業主僅發布口頭警告，而從8日起，寬限期結束，此後再被發現違規者，將收到罰單。

首次罰款金額為50元，第二次違規罰款100元，第三次及以後，每次罰款200元。根據規定，如果放置官方垃圾桶會對樓宇構成不合理困難或對行人或樓宇周邊的公共安全構成危險，業主則可申請豁免。

此外，如果業主在過去兩年內曾獲得STAR房產稅減免，則可提交退款申請表，申請垃圾桶購置費用的豁免；另一方面，為確保垃圾能順利被收走，當局呼籲所有垃圾必須在收取的前一天午夜前放置好。

根據市府規定，45加侖垃圾桶用於擁有多個住宅單位的物業，最多可容納四個廚房垃圾袋；而35加侖垃圾桶用於小型獨棟住宅，最多可容納三個廚房垃圾袋，最小的25加侖垃圾桶建議用於空間有限或垃圾產生量較少的物業，最多可容納兩個廚房垃圾袋。

從8日開始，如果不是使用官方規格「NYC bin」的垃圾桶，市政府將開罰。（記者馬璿／攝影）