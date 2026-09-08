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10萬人聯署反對 曼達尼仍將出席9.11紀念儀式

記者許君達／紐約報導
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曼達尼堅持出席九一一恐襲25周年紀念儀式，但遭到部分遇難者親屬和前官員的反對。(...
曼達尼堅持出席九一一恐襲25周年紀念儀式，但遭到部分遇難者親屬和前官員的反對。(美聯社)

九一一事件25周年紀念日臨近，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，儘管部分前任官員和遇難者家屬反對，但他依舊會出席11日的紀念儀式。

政治請願網站Change.org今年8月出現一則簽名徵集帖，呼籲曼達尼不要參加今年的九一一紀念儀式；請願中表示，曼達尼此前的公開立場和人際關際引發社會各界的質疑，「若讓那些言論或關係被視為與活動莊嚴宗旨相悖的人士出席，將削弱儀式焦點並造成額外的痛苦」。

該請願得到了前總統拜登的特別助理兼前第一夫人吉兒拜登的發言人拉羅薩(Michael LaRosa)的背書，截至發稿時，請願已收到10萬109人聯署。據「紐約郵報」，請願發起人加蘭特(Giovanni Galante)將在8日將請願書連同所有聯署遞交至市政廳，共和黨籍市議員阿里奧拉(Joann Ariola)將與其同行。

阿里奧拉指責曼達尼任命卡塞姆(Ramzi Kassem)為市府首席法律顧問，其曾擔任一名九一一嫌疑人的辯護律師，且此人拒絕與存在爭議的左翼網紅派克(Hasan Piker)切割、拒絕譴責支持巴勒斯坦的全球性運動。

此外，九一一事件發生時的時任市長朱利安尼(Rudy Giuliani)公開表示，如果曼達尼出席紀念儀式，他將感到被冒犯，他還指責曼達尼否認九一一襲擊是恐怖主義行為。共和黨籍華裔州眾議員鄭永佳在7日的一場記者會上，也表示無論圍繞曼達尼的政治紛爭如何，「這就是恐怖主義」，時任州長的帕塔基(George Pataki)亦表示，曼達尼不應出席儀式。

對此，曼達尼回應稱，他11日將出席儀式，並強調紀念的焦點要放在那些在災難中痛失摯愛的親屬、為這座城市獻出一切的第一線救援人員、以及那些齊心協力試圖幫助同胞的人們。

此外，曼達尼4日發布命令，將今年9月11日設為首個「紀念與服務日」(Day of Remembrance and Service)，以緬懷遇難者以及所有受此災難影響的人。根據命令，市府將在9月11日當天安排一個時間段專門舉辦默哀儀式。

精華 FAQ

  • 他遭到Change.org上超過10萬人聯署反對，另有前市長朱利安尼、帕塔基及共和黨議員等人公開批評，仍表示會出席儀式。

  • 聯署認為，曼達尼過往公開立場與人際關係引發爭議，若讓他出席，恐削弱紀念儀式的莊嚴焦點，並使部分遇難者家屬感到額外痛苦。

  • 曼達尼強調紀念焦點應放在罹難者家屬、第一線救援人員與互助者，並在4日下令將9月11日定為首個「紀念與服務日」，安排默哀儀式。

巴勒斯坦 拜登 曼達尼

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