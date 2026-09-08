10萬人聯署反對 曼達尼仍將出席9.11紀念儀式

曼達尼堅持出席九一一恐襲25周年紀念儀式，但遭到部分遇難者親屬和前官員的反對。(美聯社)

九一一事件25周年紀念日臨近，紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)表示，儘管部分前任官員和遇難者家屬反對，但他依舊會出席11日的紀念儀式。

政治請願網站Change.org今年8月出現一則簽名徵集帖，呼籲曼達尼不要參加今年的九一一紀念儀式；請願中表示，曼達尼此前的公開立場和人際關際引發社會各界的質疑，「若讓那些言論或關係被視為與活動莊嚴宗旨相悖的人士出席，將削弱儀式焦點並造成額外的痛苦」。

該請願得到了前總統拜登 的特別助理兼前第一夫人吉兒拜登的發言人拉羅薩(Michael LaRosa)的背書，截至發稿時，請願已收到10萬109人聯署。據「紐約郵報」，請願發起人加蘭特(Giovanni Galante)將在8日將請願書連同所有聯署遞交至市政廳，共和黨籍市議員阿里奧拉(Joann Ariola)將與其同行。

阿里奧拉指責曼達尼任命卡塞姆(Ramzi Kassem)為市府首席法律顧問，其曾擔任一名九一一嫌疑人的辯護律師，且此人拒絕與存在爭議的左翼網紅派克(Hasan Piker)切割、拒絕譴責支持巴勒斯坦 的全球性運動。

此外，九一一事件發生時的時任市長朱利安尼(Rudy Giuliani)公開表示，如果曼達尼出席紀念儀式，他將感到被冒犯，他還指責曼達尼否認九一一襲擊是恐怖主義行為。共和黨籍華裔州眾議員鄭永佳在7日的一場記者會上，也表示無論圍繞曼達尼的政治紛爭如何，「這就是恐怖主義」，時任州長的帕塔基(George Pataki)亦表示，曼達尼不應出席儀式。

對此，曼達尼回應稱，他11日將出席儀式，並強調紀念的焦點要放在那些在災難中痛失摯愛的親屬、為這座城市獻出一切的第一線救援人員、以及那些齊心協力試圖幫助同胞的人們。

此外，曼達尼4日發布命令，將今年9月11日設為首個「紀念與服務日」(Day of Remembrance and Service)，以緬懷遇難者以及所有受此災難影響的人。根據命令，市府將在9月11日當天安排一個時間段專門舉辦默哀儀式。