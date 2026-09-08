開學了 2000名學生恐無校車可搭、多為身心障礙者

紐約市公立學校即將開學，但數千名學生恐怕將面臨無校巴可搭的窘境。(記者曹馨元／攝影)

紐約市 公立學校將於本周開學，而數千名學生卻恐面臨無校巴可搭的窘境。市教育局 (DOE)學生運輸辦公室(OPT )近期致信各校管理者指出，由於校車服務業者短缺及運輸需求增加，部分校車路線在開學初期可能無法安排業者營運。

教育倡議團體「紐約兒童倡導組織」(Advocates for Children of New York)政策總監萊文(Randi Levine)表示，教育局官員告知該組織，開學首日估計約有2000名學生無法獲得校巴服務，其中絕大多數為身心障礙學生。

萊文對此表達深切擔憂，指出缺乏校巴服務會導致學生缺課、家長為接送而被迫請假等一連串後果。

市教育局發言人艾莉森(Dominique Ellison)在聲明中回應，交通不應成為接受教育的障礙，官方正全力協調，預計絕大多數學生在開學首日都能獲得路線安排。對於目前仍在等待校巴路線的家庭，各學校將在未來數周內直接與家長聯繫，提供安全上學所需的各項協助。

為因應校巴短缺，教育局在信中承諾將為所有受影響的學生提供預付共乘叫車服務(Prepaid Rideshares)，但並未說明校巴短缺問題究竟需要多久時間才能徹底解決。

紐約市校巴系統目前服務約15萬名學生，其中絕大多數是需要前往特殊教育項目就讀的身心障礙學生。然而，這套龐大且複雜的通勤網絡長期以來運作失靈，開學季出現脫班、延誤或「放鴿子」等混亂現象，幾已成為年年發生的頑疾。家長數十年來對此抱怨連連，教育委員會去年甚至因此拒絕與部分大型校巴公司簽署五年長期合約，改簽三年合約以強制要求業者改善服務。

艾莉森坦言校巴服務確實存在長期積弊，並表示教育局在確保開學首日平穩過渡的同時，也在致力於擴充校巴車隊及培育專業人才，盼能從根本解決這項困擾紐約市多年的老問題。