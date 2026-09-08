ICE皇后區木邊遊樂場、救濟站抓人 引恐慌

近期ICE在紐約市多地展開移民執法行動，皇后區木邊也傳出有人遭帶走。圖為ICE人員在機場執勤。(路透)

皇后區木邊 (Woodside)近日接連傳出聯邦移民 暨海關執法局(ICE )人員在社區內執法。地方民代表示，至少兩人在哈特將軍遊樂場(General Hart Playground)附近遭移民執法人員帶走，其中一次據報發生在兒童遊樂場旁，另一次則在流動食物救濟站附近，引發居民及民選官員不滿。

市議員元在熙(Julie Won)表示，上周六一名社區居民坐在公園長椅上時遭ICE人員拘捕。她稱，執法人員當時未出示令狀便將男子帶走，其家人至今仍不清楚他被羈押在何處；她的辦公室正與聯邦層級合作夥伴聯繫，希望確認該男子下落。

元在熙辦公室另接獲通報，1日上午約10時至11時，疑似ICE執法人員坐在未標示的車輛內，在當地一處流動食物救濟站附近觀察排隊民眾，隨後至少帶走一名正在等候領取食物的人。

代表木邊等地的州眾議員拉加(Steven Raga)表示，他的辦公室近期也接獲多名居民反映移民拘捕行動。他批評，居民不應因上班、帶孩子到遊樂場，或只是在自家社區步行，就擔心遭蒙面執法人員帶走。

拉加辦公室表示，已多次就遭拘留居民的情況聯絡ICE地方辦公室，但尚未獲得回覆。近期相關執法行動也使皇后區部分移民社區再度提高警覺。

聯邦政府日前宣布，ICE在紐約展開名為「爛蘋果行動 」(Operation Rotten Apple)的大規模移民執法，從7月27日至8月29日期間逮捕超過2100人。聯邦國土安全部表示，行動鎖定包括殺人犯、性犯罪者、毒品販運者及暴力犯罪者在內的無合法身分移民，並批評紐約州及紐約市的庇護政策妨礙聯邦移民執法。

不過，州長霍楚(Kathy Hochul)及市長曼達尼(Zohran Mamdani)對聯邦政府的說法提出質疑。霍楚表示，被ICE拘留的人當中許多人並無刑事犯罪紀錄；曼達尼則指責ICE將移民身分本身「犯罪化」。

紐約州自8月起也正式禁止地方警察及監獄與ICE簽署俗稱「287(g)」的合作協議，限制地方執法資源被用於聯邦民事移民執法。