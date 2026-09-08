DFS駁回保險公司15.7億漲價申請 明年醫保估漲8.2%
負責設定紐約州醫療保險公司向個人和小型企業收取保費費率的州金融服務廳(DFS)稱，他們已駁回了總額達15億7000萬元的漲價申請。不過，雖然州金融服務廳大幅下調了保險公司申請的漲幅，但紐約州明年的醫療保險費仍將上漲。
州金融服務廳負責監管出售給小企業主的醫療保險的費率，以及不通過雇主或政府計畫獲得醫療保險的個人醫療保險的費率。該機構稱，個人市場的平均漲價申請為20.6%，他們已將個人市場的平均漲幅控制在6%。
在員工人數不超過100人的小型企業市場，平均漲價申請為23.7%。州金融服務廳表示已將漲幅降至8%。與個人市場銷售的保單一樣，這些小型企業保單也通過州政府的健保門戶網站銷售。州金融服務廳表示，已有63萬人參加了這些小型企業計畫。
不過，以上漲幅僅為平均數，具體到各保險公司，差別還是很大的。比如總部位於奧伯尼(Albany)的CDPHP公司申請在個人市場將保費提高1.4%，但未獲批准。而位於Schenectady的MVP健康計畫公司申請在個人市場將保費提高10.4%，卻獲得了全額批准。
州金融服務廳稱，州長霍楚(Kathy Hochul)領導的州政府一直在努力降低紐約州居民的醫療保險成本。該機構在一份聲明中寫道，「州長已採取措施降低紐約州居民在預防性和初級保健方面的支出，包括取消胰島素、吸入器和肺癌篩檢的自付費用」。
儘管州金融服務廳不監管大型雇主的健康保險計畫，但該市場的成本也在相應上漲。美世(Mercer)顧問公司的一項新研究發現，到2027年，雇主提供的醫療保險計畫的每位員工人均成本預計將上漲8.2%，而這還是在採取成本削減措施之後。美世表示，8%的漲幅是20多年來的最高水準。
紐約州藍十字藍盾計畫協會(NYS Conference of Blue Cross and Blue Shield Plans)在州金融服務廳公布費率後發表聲明稱，雖然他們支持該機構維護消費者權益，但費率「被人為壓低」，並未涵蓋實際成本。
DFS表示已駁回保險公司總額達15.7億元的漲價申請，重點是大幅下修原本提出的保費漲幅，但並未完全阻止紐約州醫保費用上升。 個人市場平均漲價申請為20.6%，最後被壓低到6%；員工不超過100人的小型企業市場則由23.7%降至8%，差異仍依保險公司而不同。 雖然DFS不監管大型雇主計畫，但美世研究指出，到2027年雇主提供的醫療保險每位員工成本預計再漲8.2%，而且這已是近20多年來的高點。
精華 FAQ
DFS表示已駁回保險公司總額達15.7億元的漲價申請，重點是大幅下修原本提出的保費漲幅，但並未完全阻止紐約州醫保費用上升。
個人市場平均漲價申請為20.6%，最後被壓低到6%；員工不超過100人的小型企業市場則由23.7%降至8%，差異仍依保險公司而不同。
雖然DFS不監管大型雇主計畫，但美世研究指出，到2027年雇主提供的醫療保險每位員工成本預計再漲8.2%，而且這已是近20多年來的高點。
上一則
皇后區分隔島綠色基建 將年吸500萬加侖雨水
下一則