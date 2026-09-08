DFS駁回保險公司15.7億漲價申請 明年醫保估漲8.2%

雖州金融服務廳大幅下調了保險公司申請的漲幅，但紐約州明年的醫療保險費仍將上漲。(美聯社)

負責設定紐約州醫療保險 公司向個人和小型企業收取保費 費率的州金融服務廳 (DFS)稱，他們已駁回了總額達15億7000萬元的漲價申請。不過，雖然州金融服務廳大幅下調了保險公司申請的漲幅，但紐約州明年的醫療保險費仍將上漲。

州金融服務廳負責監管出售給小企業主的醫療保險的費率，以及不通過雇主或政府計畫獲得醫療保險的個人醫療保險的費率。該機構稱，個人市場的平均漲價申請為20.6%，他們已將個人市場的平均漲幅控制在6%。

在員工人數不超過100人的小型企業市場，平均漲價申請為23.7%。州金融服務廳表示已將漲幅降至8%。與個人市場銷售的保單一樣，這些小型企業保單也通過州政府的健保門戶網站銷售。州金融服務廳表示，已有63萬人參加了這些小型企業計畫。

不過，以上漲幅僅為平均數，具體到各保險公司，差別還是很大的。比如總部位於奧伯尼(Albany)的CDPHP公司申請在個人市場將保費提高1.4%，但未獲批准。而位於Schenectady的MVP健康計畫公司申請在個人市場將保費提高10.4%，卻獲得了全額批准。

州金融服務廳稱，州長霍楚(Kathy Hochul)領導的州政府一直在努力降低紐約州居民的醫療保險成本。該機構在一份聲明中寫道，「州長已採取措施降低紐約州居民在預防性和初級保健方面的支出，包括取消胰島素、吸入器和肺癌篩檢的自付費用」。

儘管州金融服務廳不監管大型雇主的健康保險計畫，但該市場的成本也在相應上漲。美世(Mercer)顧問公司的一項新研究發現，到2027年，雇主提供的醫療保險計畫的每位員工人均成本預計將上漲8.2%，而這還是在採取成本削減措施之後。美世表示，8%的漲幅是20多年來的最高水準。

紐約州藍十字藍盾計畫協會(NYS Conference of Blue Cross and Blue Shield Plans)在州金融服務廳公布費率後發表聲明稱，雖然他們支持該機構維護消費者權益，但費率「被人為壓低」，並未涵蓋實際成本。